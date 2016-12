Familias de mineros de Curanilahue pasan Navidad a 600 metros de profundidad

Los mineros solicitan al Gobierno 500 millones de pesos para reactivar las labores extractivas y, además, dejar al yacimiento en manos de los trabajadores. Así fue lo firmado por el gobierno el año pasado, refrendado en el artículo 4 del protocolo que firmaron el año pasado.

Abel Jara, secretario del Sindicato de Trabajadores, detalló que “de ese protocolo de acuerdo, el tema que nosotros estamos buscando que se cumpla es la continuidad laboral”.

La mina está siendo operada por los mineros, pese a estar sin permiso de funcionamiento.

El gobierno se ha mantenido intransigente. La postura del subsecretario Mahmud Aleuy es abrirse a una reunión con los mineros si ellos salen de la mina.

El senador Alejandro Navarro recalcó que “Piñera sacó a los 33, Chile y el Mundo miran si Bachelet rescatará a los 70”, el presidente de la Comisión de DDHH del Senado, Alejandro Navarro, hizo un llamado al gobierno para resolver la situación de la Mina Santa Ana de Curanilahue, “antes de que sea demasiado tarde”.

De acuerdo al legislador de Partido País, “los mineros NO han amenazando, son hombres de palabra y hoy vemos que la están cumpliendo, pues sus familias, hijos, hijas, señoras, están llegando a la mina para pasar navidad allí junto a ellos”.

“Lo que el gobierno parece no entender aun”, prosiguió, “es que esto se podría transformar en una catástrofe, pues ante la desesperación que sienten, serán mujeres y niños pequeños quienes bajarán a 600 metros de profundidad, donde los riesgos son altísimos”.

“Y si algo ocurriese, si hubiese un hecho grave que lamentar, si alguien llega a fallecer allí abajo, sin duda todos culparán al gobierno por ello”, enfatizó el senador por la Región del Biobío.

Navarro recordó que, “este viernes, junto a Monseñor Chomalí, la ciudadanía de Concepción y muchos dirigentes sociales y sindicales, que representan a miles de trabajadores de toda la Región del Biobío, nos reunimos con los mineros en la Catedral penquista, en lo que fue el último llamado al gobierno antes de que pasen navidad junto a sus familias bajo la mina”.

“Estuvieron todo el día esperando una respuesta, y como el Ejecutivo aun no entiende la gravedad de esta situación, hoy vemos que están cumpliendo su palabra y sus familias están llegando al yacimiento” aclaró.

Alejandro Navarro recordó que, “los mineros lo han dicho en todos los tonos: no quieren cursos, ni subsidios, ni dinero gratis. Solo quieren que los ayuden a seguir trabajando, a hacer lo que mejor saben hacer y lo que para algunos es también lo que han hecho toda su vida: extraer carbón”.

“Lo hemos repetido”, continuó, “para rescatar a los 33 se gastaron miles de millones de pesos, aquí solo se necesitan 500 millones para darle continuidad a la mina, para que los muchachos puedan seguir trabajando, aportando no solo para sus familias, sino que para la economía de una zona de rezago como lo es Arauco”.

“En el mismo Parlamento, tanto diputados como senadores acordamos por absolutas mayorías, pedirle al Ejecutivo que inyecte los dineros necesarios para reactivar las operaciones del yacimiento. Creo que a estas alturas todo Chile y el mundo saben que lo más lógico es que el gobierno actúe. Ahora”, sentenció el legislador del Partido País.

Alejandro Navarro finalizó haciendo un llamado a Michelle Bachelet: “Presidenta, no espere que pase una catástrofe para actuar, pues si ocurre un hecho que lamentar, no hay duda de que buscarán culparla por ello. La fotografía de la navidad minera en el yacimiento recorrerá el mundo entero. Espero sinceramente que esa foto sea a la salida de la mina, con todo resuelto, y no desde el fondo de ella, con una tragedia de por medio”.

El Ciudadano