Actriz rostro de campaña contra etiquetado: “No tiene sentido arrepentirse”

«De pronto se transformó en un tema político, en que yo era parte de este boicot empresarial hacia un gobierno que apoyo completamente». Esta fue una de las declaraciones de la actriz María Gracia Omegna, una de las caras visibles de la polémica campaña de la Asociación de Alimentos y Bebidas, AB Chile, contra la Ley de Etiquetado, que identifica a los alimentos altos en azúcares, calorías, grasas y sodio.

En conversación con el programa radial Expreso Bío Bío, la actriz dijo que la idea le pareció coherente cuando se lo presentaron. «Quizá me pilló en un momento de debilidad o en que ya soy menos prejuiciosa que antes», señaló en referencia al spot que cuenta con la participación de la boxeadora Carolina «Crespita» Rodríguez, la atleta Isidora Jiménez y Luis Jara, entre otros.

A juicio de Omegna, «los sellos son muy buena idea, pero está muy poco profundizada y que tiene que ser absolutamente perfeccionada». La protagonista de Señores papis agregó que pedir una modificación a la ley «no te hace ni más malo, ni más bueno, ni más nada».

La actriz señaló que está consciente del impacto que generó la iniciativa y que «siempre que aparece una campaña que esté dentro de un tema un poco delicado en este país, genera este tipo de efervescencia en las redes sociales».

Sin embargo, dio a entender que el resultado del spot no fue el previsto. «A mí me cambiaron mucho el guion», dijo, añadiendo que «no tiene sentido arrepentirse». En esta línea, Omegna cree «que sí hay muchas cosas que no le tomé valor ni peso, que sí lo debí haber hecho (…) para más adelante tendré cuidado».