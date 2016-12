Carabineros acusados de disparar contra comuneros mapuche quedan con arresto domiciliario total

La familia de los heridos denunció que el hecho no es fortuito ni accidental: “Más bien fue un ataque criminal, que no corresponde a un procedimiento policial si no que un intento de asesinar a comuneros mapuche (...) en represalia por la lucha que han llevado adelante. Esta situación es de máxima gravedad”.

Región del Bío bío. El Juzgado de Garantía de Cañete determinó esta mañana el arresto domiciliario total para los dos carabineros que son acusados de disparar a dos personas mapuche, quienes quedaron con heridas de carácter grave. Esto luego de un control vehicular en el sector de Tranaquepe, comuna de Tirúa, que hicieron los funcionarios policiales a los comuneros que volvían a sus hogares la madrugada del domingo 25 después de pasar Navidad junto a sus familias. La Fiscalía formalizó a los dos efectivos policiales por hacer uso de violencia innecesaria con el resultado de heridas de carácter grave. Los carabineros imputados son un subteniente y un cabo primero, quienes integraban el Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPE) de la comuna de Los Álamos (Provincia de Arauco). "Informamos que anoche mientras Juan Ancaten Lincopan conducía su camioneta por el camino de la comunidad Tranaquepe fue interceptado por una patrulla del GOPE y en el momento en que detiene la camioneta dos efectivos de carabineros descargaron sus armas (Pistola 9mm) sobre el vehículo acribillando a dos mapuche que se encontraban en el interior. Se trata de Renato Lincopan y otro integrante de la comunidad Jorge Colil", denunciaron las comunidades mapuche. Por su parte, la familia denunció que el hecho no es fortuito ni accidental. "Más bien fue un ataque criminal, que no corresponde a un procedimiento policial sino que un intento de asesinar a comuneros mapuche del sector Tranquepe, en represalia por la lucha que han llevado adelante. Esta situación es de máxima gravedad", describieron. Luego de disparar contra la camioneta, los policías habrían huido del lugar, sin explicar los motivos del operativo ni otorgar alguna explicación. Las fotografías muestran a dos hombres ensangrentados. Según informó Cooperativa, el hecho ocurrió durante la madrugada y los dos comuneros lesionados son Jorge Ariel Colil Alarcón (36 años) y Renato Ulises Lincopán Cona (51 años). Mientras Colil recibió impactos balísticos a la altura del glúteo y abdomen, Lincopán fue herido en el brazo derecho. Ambos comuneros fueron derivados al Hospital de Concepción, donde quedaron internados. En tanto, se indaga la posible vinculación de Carabineros con los ataques, quienes fueron detenidos en medio de un confuso procedimiento policial. La detención de los uniformados, por sus propios pares, fue confirmada por el Ministerio Público y ambos policías ya cuentan con sus respectivos defensores, luego de pasar a control de detención en el Juzgado de Garantía de Cañete. Si se comprueba que el procedimiento tenía carácter policial, y dependiendo de los motivos de los disparos, el caso será analizado en la justicia civil o militar. En tanto, el gobernador de la Provincia de Arauco, Humberto Toro, señaló que "los hechos están confusos y se están investigando". Hasta ahora, no se conoce la identidad de los policías arrestados. Sin embargo, este caso se suma a recientes denuncias de abuso policial sobre el pueblo mapuche, que hace pocos días incluso terminó con un menor de 17 años gravemente herido por la espalda.