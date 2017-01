Daniel Andrade, presidente FECH: “Mientras no se acojan las propuestas del movimiento estudiantil se seguirá rechazando esta reforma a la educación superior”

El 2016 puede considerarse como un año de repliegue para el movimiento estudiantil. Las movilizaciones en las calles fueron menos y de menor convocatoria. Junto con lo anterior el gobierno no consideró, al menos conocer, las propuestas de los estudiantes a la reforma a la Educación Superior hasta bien entrados los pasados doce meses.

De esta forma el movimiento estudiantil redujo su presencia en el debate educacional, a pesar que los niveles de aprobación ciudadana a sus demandas se mantienen en niveles superiores al 60% y que el gobierno comenzó a abrir alguna ventana para aumentar los niveles de incidencia estudiantil.

Este es el contexto en el que Daniel Andrade asume la presidencia de la FECH. Militante de la Unión Nacional Estudiantil (UNE) y presidente del Centro de Alumnos de Ingeniería de la casa de Bello, cree que durante el 2016 “Al movimiento estudiantil le faltó unidad en la interna y con otros actores. Hoy el conflicto educacional no se refiere solo a los estudiantes sino que involucra a otros actores como los rectores del Cuech, las privadas o del Cruch y el colegio de profesores. Nosotros creemos que tenemos que unirnos a aquellos que estén dispuestos a hacer transformaciones profundas en educación superior”.

“Hemos tenido una baja en el apoyo ciudadano en la forma en que el movimiento estudiantil se manifiesta pero no en las demandas que se mantienen por sobre el 60% de aprobación. Nosotros debemos darle énfasis a nuevas formas de movilizarse” sostiene Andrade a El Ciudadano.

Una de las tareas que el nuevo presidente Fech entiende como fundamental es fomentar una articulación programática con diferentes actores relacionados con el mundo de la educación. En este sentido sostiene que “Hemos estado trabajando con el Cuech y el Colegio de Profesores, buscando una articulación programático. En la interna de la Universidad de Chile se está trabajando en un documento donde los tres estamentos presentan el proyecto de educación superior que nosotros queremos”.

Relación con el gobierno bajo cero

Uno de los elementos más destacados del año pasado fue la fría y casi inexistente relación entre La Moneda y los estudiantes. De hecho sólo al final del año el gobierno se allanó a recibir las indicaciones de los estudiantes a la Reforma.

“La relación con el gobierno se proyecta en poder mostrar la propuesta del movimiento estudiantil, pasando de un discurso general a propuestas concretas. Hoy nuestra propuesta no ha sido considerada dentro de la reforma a la educación y por eso rechazamos el texto que propone el gobierno porque entendemos que no resuelve la crisis de la educación superior; no resuelve la situación de los más de 700 mil estudiantes endeudados con el CAE; no resuelve el tema de la gratuidad universal” señala al respecto Andrade.

Además agrega en tono crítico que “Esta reforma no resuelve el fortalecimiento de la educación pública. Lo que pasó con la glosa presupuestaria sigue demostrando que esta reforma beneficia más a las instituciones privadas y no hay fortalecimiento paulatino de la educación pública y además no se hace cargo del lucro“.

“Mientras no se acojan las propuestas del movimiento estudiantil se seguirá rechazando esta reforma a la educación superior. Nuestra propuesta para incorporar a la reforma que plantea el gobierno tiene tres elementos: el fortalecimiento de la educación pública, institucionalidad y democracia y el financiamiento” recalca el vocero del Confech.

Mirando a este 2017, enmarcado en un período electoral, Andrade declara que “la marchas seguirán, entendemos que el movimiento social nace en las calles. Tiene que haber un enfasis en las propuestas y entendemos que este año estará marcado por las elecciones presidenciales y por la emergencia de un movimiento social más fuerte”.

“Nuestra posición es no realizar lobby parlamentario. Lo que haremos es presentar nuestra propuesta a la ciudadanía y al Mineduc. No haremos puerta a puerta con los parlamentarios. Esta propuesta es de la ciudadanía y entendemos que no sólo viene del mundo estudiantil, sino que también de la academia, con los funcionarios, los rectores de que estén por las transformaciones y el Colegio de Profesores” sostiene finalmente Daniel Andrade a este medio.