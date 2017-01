Mamá de Matías Catrileo y asesinatos de comuneros: “La actitud de Bachelet ha sido bien poco humana”

Este 3 de enero se cumplen 9 años desde que el comunero mapuche y estudiante de Agronomía de la Universidad de La Frontera, Matías Catrileo Quezada, fuera asesinado cuando tenía solo 23 años, en la comuna de Vilcún en La Araucanía. El cabo segundo de Carabineros Walter Ramírez, quien le disparó por la espalda para defender de una toma al fundo Santa Margarita, propiedad del agricultor Jorge Luchsinger, fue condenado a 3 años y un día de libertad vigilada.

Mónica Quezada, la madre de Matías, se refiere en entrevista con El Ciudadano a lo ocurrido a su hijo, a la situación de la machi Francisca Linconao y al silencio asumido por la presidenta Michelle Bachelet en ambos casos, entre otros temas.

¿Cuál es el sentir que tienen respecto a la justicia luego de estos 9 años del asesinato de su hijo?

En realidad, más que estar sintiendo que no se haya hecho justicia, lamentamos que el sistema judicial sea tan diferente cuando se trata de un imputado paco y uno civil. O sea, en el caso actual de todos los perseguidos políticos mapuche están todos presos, incluida la machi (Francisca) Linconao con un estado de salud deplorable, contra todos los principios de humanidad y, sin embargo, cuando el sargento segundo (Cristian Rivera) llena de perdigones a este muchacho mapuche (Brandon Hernández Huentecol) queda imputado, pero espera juicio en libertad. Entonces así ocurre con todos los casos. O sea, el paco que mató a Matías nunca hizo un día de cárcel independiente de que jurídicamente se le haya condenado; se le condenó, pero a 40 firmas.

¿Ustedes conocen la situación actual del cabo Walter Ramírez, donde está, qué hace en la institución?

Lo que sabemos es que sigue haciendo su vida junto a su mujer y a sus hijos y que es trasladado frecuentemente de un lugar a otro. Ahora, él ya cumplió su -entre comillas- “condena”, que para nosotros es una burla, porque como te digo son 40 firmas, eso fue lo que él tuvo que hacer. O sea, eso no es justicia.

“El Estado está supeditado a los grandes grupos económicos”

¿Qué piensa de la actitud de la presidenta Bachelet frente a su caso y al de otros asesinados por el Estado?

Bien poco humana. Me pregunto yo qué pasaría si a un hijo de ella lo asesinaran, en cualquier circunstancia, como ser humano. Ellos trataron muy mal en su minuto a Matías, lo trataron de terrorista, lo mismo la prensa. Después nunca volvieron a decir nada porque nosotros pudimos demostrar bajo sus mismas leyes que el Estado sí tenía responsabilidad en los hechos ocurridos el 3 de enero de 2008 y se condenó al Estado chileno por su responsabilidad.

Usted mencionó el caso de la machi Linconao. Cuando se hizo la gran marcha #NiUnaMenos el gobierno puso en el frontis de La Moneda esa consigna, sin embargo, frente al caso de la machi han guardado silencio. ¿Qué le pasa a usted cuando ve esto?

La verdad es que es tremendo decirlo, pero yo no me sorprendo. No me sorprendo que ella no diga nada porque siempre tienen esa actitud, en su gobierno anterior y en el actual, de reducirlo todo frases como la que dijo cuando estuvo acá (en La Araucanía), que eso es un tema judicial, y muchos pensamos que no es solo un tema judicial, que es un tema político. Como dijo Matías en una entrevista alguna vez: un preso político está ahí porque el Estado quiere que esté ahí, porque le conviene, porque el Estado está supeditado a los grandes grupos económicos y acá en la región ellos mandan, como en todas partes, pero acá es muy fuerte el tema de las multigremiales y esas cosas, que son los que en este minuto están dando la pauta.

“Matías amaba la vida, pero la vida libre”

El conflicto chileno-mapuche no consigue llegar a una solución y uno puede encontrar distintos factores, como por ejemplo el poder de esas grandes agrupaciones gremiales. Pero, ¿usted ve también racismo de parte de los gobiernos?

Yo creo que sí, incluso un racismo diferenciado. Con respecto al trato judicial, por una parte, en el caso mapuche; con respecto a las formas de tratar en lo cotidiano al mapuche que hoy en día está en una actitud de que se le respete como tal, en su identidad, y no está en la actitud que se encontraba el pueblo hace cien años atrás de sumisión o de pasar desapercibido, que es como les venía bien a cualquier gobierno chileno.

¿Con qué imagen, con qué recuerdo se queda usted de Matías como una persona involucrada en la causa mapuche? ¿Qué le interesa relevar, que permanezca y que se proyecte?

Su ser que se conmueve, que se conmueve tanto cuando ve el sufrimiento en las comunidades mapuche cuando él estaba todavía estudiando Agronomía en la Universidad de La Frontera, ya visitándolos por supuesto y ya preparado. Es tanto el dolor que él ve, que escribe sus poemas y me escribe en un minuto a mí también, y es ahí cuando yo siento que decide que no se puede esperar más y abandona sus estudios y se dedica ya a la lucha más directa, porque él amaba a su pueblo y amaba la vida, pero la vida libre.

Daniel Labbé Yáñez