Comunidad de la Arcis sigue dando la pelea para evitar cierre: “Acá hay un tema de voluntad política, que es sustancial e importante”

Hoy se dio inicio a una mesa de trabajo entre el gobierno y representantes de la Universidad Arcis con el fin de avanzar en soluciones a los problemas que enfrenta el plantel universitario, actualmente intervenido mediante una administración provisional. En la instancia participan el Ministerio de Educación (Mineduc), su División de Educación Superior (Divesup), representantes de académicos, estudiantes y trabajadores de la Arcis, además de la corporación universitaria y del administrador provisional, Patricio Velasco. La de hoy fue la primera reunión de un total de cuatro.

La mesa se constituyó luego de los polémicos dichos de la ministra de Educación, Adriana Delpiano, quien dejó entrever el eventual cierre de Arcis. «Tendremos que evaluarlo, ver en qué situación se encuentra eso, porque no resultó la venta de un local que permitía sin dudas pagar las deudas, pagarle a los profesores. Habrá que verlo con la propia comunidad si es que se tiene que instalar eventualmente un administrador de cierre de la universidad, si es que ésta no es viable. El Ministerio no está hecho para administrar universidades», señaló Delpiano a inicios de diciembre, abriendo un escenario de certeza para la comunidad universitaria de la Arcis.

A principios de septiembre, el Consejo Nacional de Educación (CNED) decidió prolongar la continuidad de Patricio Velasco como administrador provisional de la Universidad Arcis, cuya gestión podría extenderse hasta julio de 2017.

Para Sandra Beltrami, presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad Arcis (Feuarcis), «el Estado tiene que asumir la responsabilidad por el error que cometió la Ministra, ya que sus dichos enlodaron la imagen de la universidad, pusieron la lápida sin que estuviera muerta y eso tuvo consecuencias para nuestra comunidad universitaria».

A partir de este diagnóstico, la dirigenta sostiene que la mesa de trabajo tiene que tener un «carácter resolutivo». «No queremos que esta sea una acción de dilación y de instalar esta mesa de trabajo, para que después el Mineduc diga que trabajó, que hizo lo que pudo, pero que no pudo hacer nada. Acá hay un tema de voluntad política, que es sustancial e importante», añadió.

530 matrículas que parecen lejanas

Según comentó Sandra Beltrami a El Ciudadano, desde el Mineduc indicaron que la continuidad de la Arcis depende de la captura de 530 matriculas de pregrado, condición que preocupa a los estudiantes. «Quién se va a matricular en la universidad, después que la ministra Delpiano, el día 5 de diciembre, en pleno proceso de apertura de matrícula, dijera ante la opinión pública que Arcis se va a cerrar. Es sumamente difícil que después de sus dichos alguien lo pueda hacer y, en ese sentido, hay responsabilidad del Estado», argumentó la dirigenta.

Para la comunidad universitaria de la Arcis, la viabilidad de la casa de estudios pasa por dos flancos, principalmente. El primero, se relaciona con la venta de la sede de calle Libertad, pero al precio fijado en un inicio, cercano a los $8 mil millones. Por ahora, la promesa de compraventa consideraría la sesión del inmueble por un monto cercano a los $5.600 millones.

Por otro lado, los estudiantes insisten en la modificación de la ley 20.800, que crea los administradores provisional y de cierre de instituciones de educación superior. En septiembre, la Feuarcis, junto a los diputad@s Camila Vallejo, Gabriel Boric, Giorgio Jackson y Sergio Aguiló, presentaron una iniciativa para cambiar la normativa, cuyos ejes principales se orientan al ingreso de recursos públicos para los planteles intervenidos por una administración provisional o su estatización cuando cumpla un rol público.

De hecho, en diciembre pasado, la Feuarcis acudió a la comisión de Educación de la Cámara de Diputados para exponer las modificaciones propuestas a la ley 20.800 y sus críticas a la administración encabezada por Patricio Velasco.

Consultada sobre eventuales señales emanadas desde el Mineduc con miras a un cambio legislativo, Sandra Beltrami señaló que «por lo menos se puso el tema en la mesa de trabajo, lo que costó bastante, porque presentamos el proyecto en agosto. No sabemos hasta dónde llegará esta voluntad política, pero el hecho de que sea parte de la discusión, de todas maneras es algo importante».

Se mantienen críticas al administrador provisional

La decisión no fue bien recibida por los estudiantes, por considerar que «la ley hace que el administrador provisional actúe como un simple liquidador, como una especie de síndico de quiebras, que gestiona recursos», como queda de manifiesto en un artículo publicado por El Ciudadano.

Las críticas al papel de Velasco continúan, porque según explica Beltrami, «ha habido muy poca transparencia en su gestión, tiene muy poca consideración por la comunidad universitaria en su conjunto. No siempre sabemos las cosas que se hacen, nos enteramos con los hechos consumados y han habido despidos arbitrarios».

