Luis Mesina, vocero No + AFP: “El movimiento social tiene que seguir impulsando esta demanda”

Si el 2011 fue el año de la demanda de una Educación Pública, Gratuita y de Calidad, el 2016 fue el año en que se dijo basta al sistema de las Administradoras de Fondos de Pensiones a través de multitudinarias marchas por el centro de Santiago y con una serie de propuestas que La Moneda escuchó pero que, al parecer, hasta ahora no ha considerado.

A través de la Coordinadora No+AFP se encauzaron estas demandas, que a partir de la vocería del secretario general de la Confederación Bancaria, Luis Mesina, logró instalarse en la agenda política nacional poniendo en el tapete la transformación del modelo de pensiones con el objetivo de lograr jubilaciones dignas para las chilenas y chilenos.

En conversación con El Ciudadano Mesina sostiene que las autoridades “no tienen voluntad” de generar los cambios en esta materia y que la tarea del movimiento social es “seguir impulsando esta demanda y ahí va encontrarse con otras organizaciones y trazar una política de alianzas que permita luchas cualitativas porque aquí hay que pegar un salto gigante en este tema”.

¿Cómo analizan lo que pasó el año pasado con el tema de las pensiones, colocarlo agenda y su proyección 2017?

Este fin de semana tendremos una conferencia de la Coordinadora Nacional y tendremos que intensificar el trabajo hecho en 2016. Cumplimos con una primera etapa que era instalar el debate en la agenda pública, pero no es suficiente. Nosotros lo que queremos es que se solucione, que se acaben las AFP y las instituciones del Estado lo que hacen es aceptar modificaciones para que se mantenga íntegramente el sistema. Tendremos que intensificar nuestra lucha porque el único objetivo que nos proponemos es acabar nos las AFP y eso es un consenso unánime.

Sobre propuesta presentada por la Coordinadora que no hay respuesta de la autoridad, más allá de aumentar en 5% el pilar solidario.

Hicimos una propuesta a la presidenta Bachelet, que ahora nos derivaron a hacerla al ministro de Hacienda y Trabajo y estamos esperando cuando reciban para revisar sus apreciaciones. Nuestra propuesta no tiene nada que ver con la planteada por el gobierno, que se sustenta con el aumento del 5% en el pilar solidario, por cuya gradualidad se vendría a terminar en 10 años y por tanto los efectos serían en 40 y tantos años más, lo que es una desproporción teniendo en cuenta que demandamos mejoras este año. La propuesta del 5%, si bien el monto es interesante, no tiene nada que ver con la discusión de fondo que es acabar con las AFP e instalemos un sistema público de pensiones que pase por un sistema de reparto con fondo de reservas técnico que pudiera hacer frente a las distintas 2:50 que se producen en el desarrollo del país.

Nuestra propuesta integral responde de aquí a fin de siglo y permite mejorar sustancialmente y ahora las pensiones de los trabajadores jubilados tanto los que están pensionados por AFP y compañías de seguros como los que se pensionaron en el IPS. Esperamos hacer un debate sobre lo que es mejor para el país y no seguir viendo propuestas que están manteniendo a las AFP.

¿No existe voluntad?

No tienen voluntad. La voluntad hay que ponerla desde las calles.

¿Cómo ves el trabajo de la Coordinadora y otras fuerzas fuera del duopolio?

Nos parece importante que se sume gente a este proceso, de hecho hemos participado en el esfuerzo de aglutinar fuerza política para fortalecer esta demanda. Es importante señalar que tenemos un encuentro este fin de semana y allí veremos cómo se va a conciliar con la mirada de otros sectores en vista a lograr nuestros objetivos.

¿Han hecho una evaluación de implicación movimiento social a favor de la lucha contra AFP?

El movimiento social tiene que seguir impulsando esta demanda y ahí va encontrarse con otras organizaciones y trazar una política de alianzas que permita luchas cualitativas porque aquí hay que pegar un salto gigante en este tema y hay que tratar de avanzar.

Este es un año electoral y se hace importante mantener la demanda no más AFP, de hecho tu nombre suena como candidato presidencial ¿Qué reflexión te genera esto?

Eso exigirá mucha fineza en nuestra política y tratar de mantener nuestra autonomía del movimiento y entender que en año electoral es fundamental tener una propuesta y esta es perfectamente compatible con la autonomía. En ese minuto no he recibido aún la carta de propuesta pero hay que entender que toda candidatura presidencial no tiene que emanar de un proyecto personal sino colectivo. Yo soy representante de la Coordinadora y la decisión tiene que pasar por la Coordinadora.

José Robredo H.

@joserobredo

El Ciudadano