Primera conferencia de prensa de Trump confirma todos los temores y mantiene rumores

El presidente electo de EE.UU., Donald Trump, acusó este miércoles a las agencias de inteligencia de publicar información que nunca ha debido ser publicada, lo que dejará una mancha en su labor. “Fue un invento de nuestros oponentes” en un “intento triste y patético de ganar clics”, dijo el republicano sobre los informes de inteligencia que revelan una supuesta influencia de Rusia sobre él.

Están hecho por “personas muy enfermas”, de acuerdo con el magnate, quien ofreció su primera rueda de prensa desde la neoyorquina Trump Tower, luego de resultar electo para dirigir la Casa Blanca el pasado 8 de noviembre, informa Telesur.

Señaló que si Rusia tuviera información comprometedora en su contra, la hubiera hecho pública y lo hubieran dejado fuera de la contienda electoral. En referencia a las acusaciones de hackeo, Trump afirmó que en los próximos días va a presentar un informe sobre las defensas de Estados Unidos ante los ataques cibernéticos y señaló su nación está siendo hackeado por Rusia y China así como por otras naciones.

En su alocución condenó la filtración de informes de inteligencia a los medios de comunicación. En un punto aparte Trump lanzó una advertencia al presidente ruso, Vladimir Putin al indicar que Rusia debería tener mayor respeto a Estados Unidos.

EL MURO LO PAGARÁ MÉXICO

El presidente electo reiteró que Estados Unidos adelantará el dinero del muro fronterizo con México para poder construirlo más rápidamente, aunque insistió en que luego le pasará la factura al país vecino, que pagará por la obra de una manera u otra, posiblemente a través de impuestos.

Donald Trump dijo en rueda de prensa que no esperará un año o un año y medio para construir el muro con México sino que empezará ya, y que el país vecino pagará por la obra de una manera u otra, posiblemente a través de impuestos.

“No es una cerca. Es un muro”, afirmó Trump en su primera conferencia de prensa en 167 días. “No quiero esperar un año o un año y medio” para empezarlo, añadió. “México pagará por él (…) sea a través de un impuesto o de un pago, es menos probable que sea un pago”, dijo.

“Respeto al gobierno de México. Respeto al pueblo de México. Los amo. Mucha gente de México trabaja para mí. Son fenomenales. El gobierno es genial. No los culpo por lo que ha sucedido. No los culpo por tratar de sacar ventaja de Estados Unidos. Me gustaría que nuestros políticos fuesen tan astutos”, sostuvo Trump.

La intervención de Trump y sus adelantos respecto a futuros programas cayó como un nuevo balde de aguda fría sobre la economía mexicana. El peso sufrió inmediatamente una nueva devaluación, y se cotizó en 22,9 pesos por dólar. Tal como en jornadas anteriores, sus referencias a la instalación de fábricas en territorio estadounidense y probables aranceles a determinados productos importados presionan hacia abajo el peso. Hoy, la reiteración de estos planes confirmó esta tendencia.

“Vamos a crear empleos. Dije que seré el mayor creador de empleos que Dios ha creado. Y lo creo”, dijo Trump en su primera conferencia de prensa como presidente electo.

Trump dijo que nuevas fábricas están abriendo en la región industrial del Medio Oeste, lo que destaca su relación directa con las empresas.

El presidente electo de EU habló de los planes de Fiat Chrysler de crear 2 mil empleos en fábricas de Michigan y Ohio. Dijo que Ford no construirá una planta de mil 600 millones de dólares en México y en cambio actualizará una fábrica en Michigan y agregará 700 empleos.

Su intervención aseguró que el “Obamacare” es un problema de los demócratas y que en su gestión sacarán ese problema del camino. Señaló que una vez inicie su administración publicarán un plan que sustituirá ese programa de salud por uno “mucho más económico y mejor”.

El Ciudadano

Agencias (Telesur/ DPA/AP)