Super de Salud acredita en calidad a los hospitales de la Universidad de Chile y San José

El Superintendente de Salud, Sebastián Pavlovic, junto al Intendente de Prestadores del organismo, Dr. Enrique Ayarza, encabezaron las ceremonias de acreditación de los hospitales Clínico de la Universidad de Chile y San José; ambos ubicados en la comuna de Independencia y pertenecientes a la zona norte de Santiago.

Hospital de la Universidad de Chile, Dr. José Joaquín Aguirre, obtuvo un 95% de cumplimiento

En la ceremonia del Hospital Dr. José Joaquín Aguirre, el Superintendente Pavlovic, señaló: “El Hospital de la Chile no podía fallar en la acreditación. Sabemos que fue una tarea difícil tanto por la dispersión de sus dependencias, gran infraestructura y 3.500 funcionarios. Pero no podían no hacerlo. Y ello porque con la historia de excelencia de este lugar, como también por su rol formador de especialistas para Chile, existía un imperativo mayor para que lograran el sello”.

La autoridad agregó que “cuando la medicina pone a las personas al centro de sus preocupaciones todos los equipos y el personal pasan a ser responsables de ese paciente y no solo el equipo médico. Eso obliga al trabajo en quipo, al esfuerzo trasversal. Por otra parte, la acreditación lleva en sí misma un mensaje: las personas -independiente de su capacidad de pago o se atiendan en un recinto público o privado- tendrán los mismos estándares de calidad. Y eso es fundamental para mejorar la salud”.

Por su parte, el Director General Subrogante del recinto, Domingo Castillo, afirmó que “como hospital estuvimos sumidos por décadas luchando por subsistir. Sin embargo, en los últimos años se ha producido una reposición. Ello, gracias a que hemos construido una relación estratégica fundamental con el país y el Estado logró captar que el JJ Aguirre es suyo. Esto es histórico y agradecemos a los equipos que trabajaron el tema de la calidad. Se trata de un bien colectivo. Debemos estar orgullosos de esta placa”.

En tanto, El Intendente, Dr. Enrique Ayarza, agregó que “nosotros hemos recorrido Chile entregando certificados de acreditación. Y en todos ellos encontramos algo notable: orgullo institucional. La acreditación es una herramienta indispensable para la incorporación de esa cultura de calidad y seguridad que beneficia a todas y todos. Ustedes acreditaron con un 95% del cumplimiento de características. Es un porcentaje muy alto, por lo que demuestra un trabajo a fondo, riguroso y en equipo. Además acá se forma el 23% de los especialistas en Chile, por lo que esperamos que ellos también lleven consigo la impronta de la calidad. Sean sus propios portadores”.

Hospital San José obtuvo un 90,4% de cumplimiento

Por otra parte, en la segunda ceremonia de acreditación realizada en dependencias del Hospital San José, el Superintendente Pavlovic afirmó que “siempre hay tensiones en el sector salud, y muchas veces éstos empañan los logros, que son muchos y que debemos mostrar. Siempre es bueno reconocer las cosas que se hacen bien. Por esta razón, es importante estar acá y felicitarles por lo que han logrado. La acreditación no es solo el cumplimiento de un listado. Es un avance ético y concreto enorme. Depende de ustedes seguir adelante con la mejora continua, hacerla real. Más allá de lo que la Superintendencia y el Ministerio de Salud pueda hacer o fiscalizar”.

Por su parte, el Director del hospital, José Miguel Puccio, agregó que “la acreditación es un merecido logro de los trabajadores de este hospital que han dado un paso más hacia la excelencia. El hospital San José tuvo un porcentaje de cumplimiento de 90.4%; uno de los más altos de los hospitales públicos a nivel nacional. Por esto, nuestra creciente población de la zona norte y también los migrantes, tienen nuestro apoyo. Porque la salud no tiene fronteras”.

Por último, el Dr. Ayarza dijo que “esta acreditación es muy significativa ya que el Hospital San José es uno de los hospitales más importantes de todo Chile. Y que mayor demostración de esta mejora permanente que exista un organismo externo, que los evalúe y determine que han cumplido. Por eso deben sentirse orgullosos de ese 90,4% de cumplimiento. Porque son un hospital necesario para Santiago y el país completo”.

Ambos recintos de la zona norte de Santiago, son parte de Registro de Prestadores Acreditados que a la fecha llega a 250 y que administra la Superintendencia de Salud. Después de 3 años deberán someterse nuevamente al proceso de acreditación, con mayores porcentajes de cumplimiento.

