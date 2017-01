Maura Rivera envió ácido mensaje a Carlos Caszely: No se guardó nada

La ex participante del programa “Rojo, Fama contra fama” y pareja de Mark González, Maura Rivera, tuvo un altercado vía redes sociales con el ex seleccionado nacional, Carlos Caszely.

Todo comenzó cuando en una entrevista radial, Caszely se refirió en duros términos a Mark González luego de que el joven futbolista fuera fichado por Colo Colo “Tiene nueve operaciones, estuvo a punto de que le cortaran una pierna en Rusia por el problema que tuvo con un pancorazo y un desgarro demasiado grande (…) Con ‘cueva’ va a jugar dos partidos en Colo Colo. No va a jugar más, porque está muy descompensado”, señaló.

Ante esto, Maura no se quedó callada y arremetió con todo: “Supéralo Caszely, siempre lloras la carta y hablas mal de los demás. Qué pena que tengas que barrer con gente del fútbol para figurar. No suelo hablar de fútbol pero no aguantaré que un señor como éste venga a basurear y burlarse”, señaló la bailarina a través de su cuenta de Instagram. Publicación que luego borró.

A raíz de los polémicos dichos, los hinchas de Colo Colo se dividieron, unos apoyando a Maura y otros a Caszely.

Pero la polémica no terminó ahí y la ex ‘chica Rojo’ volvió a publicar: “Uyyyy, que dolió. Mejor no ensucio mi Instagram con otras fotos jajajá, buenas noches”.

