Polémica por oferta de “vaginas nuevas de diseño”

Aunque no existe prueba científica de que estas operaciones den ese resultado, Desai las promociona “para una excitación y un placer sexual mayores, y para corregir la flaccidez y las arrugas que suceden con la edad”. También ofrece lo que ha convertido en una suerte de marca informal, “el look Barbie”: “Es como tener la vagina de una recién nacida”.

La web Scroll, que reveló la tendencia nueva en el artículo “As more Indian women line up to get ‘designer vaginas’, some doctors ring ethical alarm bells” (“Mientras más mujeres indias hacen fila para tener ‘vaginas de diseño’, algunos médicos hacen sonar las alarmas éticas”), advirtió sobre esas operaciones innecesarias.

“Aunque estas cirugías se realizan de manera rutinaria en los países desarrollados, algunas asociaciones profesionales han dicho que es necesaria más evidencia científica antes de que se pueda ofrecer este procedimiento a los clientes”, se lee en la nota. “Además, los críticos argumentan que está mal que los médicos impongan estándares de belleza a partes del cuerpo”.