Manuel José Ossandón sobre Piñera y Lagos: “Chiste repetido sale podrido”

En entrevista con La Tercera, el senador y precandidato presidencial Manuel José Ossandón se refirió a la carrera presidencial que extraoficialmente ya está en marcha.

Respecto a las candidaturas de Ricardo Lagos y Sebastián Piñera indicó que “Chile no resiste dos gobiernos seguidos de dos ex presidentes”. En ese sentido dijo que “en la calle la gente pide incrementar la confianza en la política y eso no se hace con las mismas personas. La gente no quiere la continuidad, eso voy a demostrar en las urnas”, agregando que “hay que tener presente que la experiencia ha demostrado que las segundas partes nunca son buenas. Chiste repetido sale podrido”.

Consultado sobre el Caso Bancard en el que se ha visto involucrado su principal opositor dentro de la derecha, advirtió que “puede dañar a Piñera como el caso Caval afectó a Bachelet”. Ossandón sostuvo que en ambos episodios “nunca vamos a saber si sabían de los negocios de sus hijos. Pero, claramente, este tipo de casos afectan la política chilena”. Piñera, dijo, “va a tener que aclarar muy bien esto, porque una persona que quiere ser presidente tiene que pasar la prueba de la blancura”.