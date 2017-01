Este es el exitoso presente de Alejandro, el ex integrante de “Café con Leche”

El extinto programa juvenil, Mekano tuvo personajes que hasta el día de hoy son recordados. Es, por ejemplo, el caso del grupo “Café con Leche”, que con sus canciones hizo bailar a muchos.

Uno de los integrantes de la banda era Alejandro Arriagada, quien siempre ponía la cuota de humor. Sin embargo, a pesar de su exitoso paso por la televisión se encuentra alejado de ésta. Según contó a Pagina7, lo llaman bastante, pero “cuesta un poquito partir a cada cosa que me llaman justamente por la demanda de pega”.

Además, señaló: “cuando uno tiene una productora o un negocio, uno tiene responsabilidades y un cliente que atender. A mi me gusta la pega de la tele, y me gustaría volver a la televisión, pero hoy día asumí otro rol, porque tengo responsabilidades, quiero comprarme una casa, como todas las personas, y a mi la televisión no me deja una estabilidad económica. No puedo estar toda la mañana esperando a que me metan a un set (de televisión)”.

Hace 8 años, el ex Mekano tiene una productora llamada A3 Producciones y se dedica a prestar servicios a municipalidades y soporte técnico para festivales y eventos. Confiesa que su paso por la televisión le fue de gran ayuda para generar contactos.

Hoy tiene 40 años, una hija y no se ha casado. Vive solo, pero dice que siempre se hace el tiempo para estar con su pequeña Emilia: “Tengo tiempos fijos para ella y me organizo para estar con ella. A veces no puedo estar como me gustaría, pero cuando tengo algo que no puedo cambiarlo, ahí tengo que pedirle ayuda a mi madre, y se queda un ratito con ella”.

Cabe señalar que Alejandro hizo un Máster en Comunicación y Marketing, que lo tuvo viajando, ya que sus clases eran en Buenos Aires (Argentina), Barcelona (España).