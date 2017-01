El cáncer de piel ya es uno de los tres cánceres con mayor prevalencia en Chile

El senador del partido País, Alejandro Navarro, se siente preocupado por cómo funciona el sistema de salud público y hace un llamado de atención a las autoridades correspondientes, en momentos que la radiación ultravioleta, sube en nuestro país.

-Senador, usted ha demostrado un interés particular en la atención de salud, siendo un crítico implacable de las políticas públicas.

-Así es, pero de las malas políticas públicas. También reconozco lo que está bien gestionado. Si bien muchos nos han reconocido a través de nuestra campaña Más Médicos para Chile, creemos profundamente en un cambio de paradigma en donde la Salud Pública sea priorizada y la prevención en salud sea clave para mejorar la calidad de vida. Para ello hay que superar una mirada autocomplaciente.

-Recordamos su insistencia el verano pasado en la prevención del virus del zika, de lo cual el MINSAL parece haber tomado nota.

– Mira, la crítica constructiva y el debate de ideas en salud no puede ser soslayado: sea en relación a la formación de especialistas médicos, a la construcción de hospitales, al uso de los convenios sobre trasplantes, al acceso de las personas a los medicamentos a un costo de acuerdo a sus ingresos, a la prevención del suicidio en Chile, a evitar las altas tasas de alcoholismo y tabaquismo en nuestro país.

-Además de esas problemáticas, que ya se han instalado en la opinión pública, ¿hay alguna temática que le preocupe en particular?

Que se hayan instalado, no significa que se hayan superado, es decir: se pueden ver desde el fatalismo que no va a cambiar o desde un gradualismo que termina siendo “en la medida en lo posible”. Hoy vemos a algunos colegas diputados y senadores que empiezan a alarmarse por lo que venimos planteando hace años: hay una crisis en la salud pública en Chile.

¿Usted se definiría como un visionario en salud?

-No es ser visionario. Es estar en contacto con la gente, con las vecinas, es caminar por las calles en Concepción, Penco, Tomé para escuchar una y otra vez los reclamos de los vecinos. Además, la lectura de informes que nos llegan a la oficina parlamentaria y el trabajo que hacemos en las comisiones del partido País, nos mantienen atentos y alertas.

-Una temática que surge cada verano es el cuidado de la piel ante la radiación solar, y en eso parecen existir pocas iniciativas, hemos visto la solicitud de oficios de su parte al MINSAL.

-Efectivamente, para quienes no somos profesionales de la salud se nos hace difícil comprender la escasa prevención al respecto. No se puede apostar simplemente al autocuidado. Hay que promover un cuidado desde los adultos a los niños y niñas. Días atrás leí un reportaje a un dermatólogo del Hospital Clínico de la Universidad de Chile que planteaba que el 80 por ciento de la radiación ultravioleta se acumula antes de los 20 años y que ninguna guagua sea expuesta a la radiación solar antes del año de edad. Entonces me pregunto: ¿el programa Chile Crece Contigo hace prevención de la exposición solar en niñas y niños, ¿los CESFAM le entregan pantalla solar a las madres que allí concurren con sus hijos? ¿Dónde están los afiches de prevención pasiva y activa de las lesiones de piel, en las amasanderías, o sólo en las salas de espera? Revisa las páginas web del MINSAL y de Chile Crece Contigo y me dice donde encuentras algo de prevención cáncer de piel.

-El costo de entregar protector solar puede ser muy elevado y además puede aumentar las listas de espera en los CESFAM.

-Puede haber distribución a partir de las farmacias populares, puede haber una inversión por parte de la CENABAST en protectores solares, puede haber cursos para agentes comunitarios de salud que recorran nuestras playas, puede actualizarse a las maestras y educadoras de párvulos. No soy yo el indicado para señalar cual es la estrategia comunicacional, pero es sabido que más vale prevenir que curar: tanto en el dolor humano de patologías prevenibles como de los costos del tratamiento de un melanoma invasor. Lo que he visto son unos afiches para detectar manchas sospechosas en adultos; eso es llegar tarde, hay que comenzar en la primera infancia. El cáncer de piel ya es uno de los tres cánceres con mayor prevalencia en Chile.

-Pero en adultos es importante prevenir, ¿o cree que a esa edad es ineficaz?

-Repito, los más indicados son los dermatólogos para advertir y el MINSAL. Quisiera saber si con la actual radiación solar nuestros carabineros, nuestros trabajadores rurales, las vendedoras ambulantes, están protegidos. Se utilizan los fondos de las mutuales para la compra de protectores solares en trabajadores cuyas empresas aportan cientos de millones para la prevención? ¿Cuál es el costo económico para un trabajador, si debe aplicarse protector cada tres horas como recomiendan los especialistas? Por eso hemos enviado oficios al MINSAL, a la Dirección de Carabineros, al Ministerio de Trabajo y espero respuestas que lleguen con celeridad. Si no recuerdo mal, la lista de espera para intervención quirúrgica con un dermatólogo está próxima las 10.000 personas, y unos 60. 000 esperan que los atienda un dermatólogo en el sistema público.

-Otra vez el tema de las listas de espera, un tema recurrente…

– Si el sistema educativo y el sistema de salud reforzaran la coordinación, si los equipos de salud fuesen más resolutivos, las listas de espera disminuirían. No es novedad, no lo digo yo: basta recorrer los textos de los grandes sanitaristas chilenos y revisitar la Declaración de Alma Ata, de 1978. Para variar, lo que pagan las consecuencias siempre son lo que tienen menos recursos y menos accesibilidad. Por eso necesitamos una nueva salud pública