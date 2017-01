Julio César Rodríguez reveló la fuerte ‘pataleta’ que hizo Cristián Sánchez

Cada viernes en “Primer Plano” revelan algún secreto de un ‘famoso’ de la farándula nacional. Julio César Rodríguez y Francisca García-Huidobro son los encargados de animar el programa que se dedica a destapar secretos de distintas personas.

Esta vez le tocó el animador, Cristián Sánchez. Durante la transmisión del programa, Rodríguez se dedicó a hablar del marido de Diana Bolocco, asegurando que no le gustaba la farándula y que incluso hacía ‘pataletas’ cuando estaba en Chilevisión.

En esta oportunidad, estaban hablando sobre el nuevo desafío televisivo de Sánchez animando el matinal de TVN, “Muy Buenos Días”, e hicieron alusión a que ese programa también tocaría temas faranduleros. “Estoy esperando que Cristián Sánchez, y le pido al Señor que Cristián Sánchez no se vaya! ¡Porque viene llegando! Porque a Cristián tampoco le gustan los contenidos de farándula, y cuando tú ves que las dos nuevas contrataciones, Luis Sandoval y Yiro Gatica (periodistas), tú no contratas a dos noteros especialistas en farándula si no vas a hacer esos contenidos”, dijo el conductor de “Primer Plano”.

Sumado a esas declaraciones, Julio César Rodríguez siguió: “yo entré aquí cuando Cristián Sánchez había hecho hasta la promoción, porque es la verdad, la gente sabe. Cristián Sánchez había hecho la promoción que se casaba contigo (Fran García-Huidobro por animación de “Primer Plano”) y todo. Y me agarraron a mí en el pasillo. Yo vi en el pasillo a Cristián Sánchez haciendo pucheros: ‘¡No quiero hacer Primer Plano, porque vamos a hablar de los Bolocco!’. ‘¡Y no quiero hacer Primer Plano, yo quiero hacer un matinal!’. Y ahora le resultó a Sánchez, porque Sánchez ha sido valiente y consiguió lo que quería”.

El animador siguió hablando, entre risas, sobre ‘cómo le advirtió’ a Cristián Sánchez que no se metiera en “Primer Plano” y cómo también él pensó que lo harían participar en “Tolerancia 0”.

“Yo lo quiero a Cristián. Dije ‘lo que él se merece es un matinal’. Como está hoy día en TVN, muy bien haciéndolo. Entonces, ¿qué va a pasar (con Sánchez) en Primer Plano cuando hablen de la Bolocco? ¿Cuando hablen de Don Francisco y no quiera hablar? ¿Se va a esconder detrás de los camarógrafos, se va a amurrar? ¡No poh! ¡Hay que dar la cara acá poh!“.

“Entonces llego y me dan la noticia. En vez de sentarme me dan un vaso de agua con azúcar. Y yo digo: ‘Pablo (Pablo Morales, el jefe de ese entonces), ¿cuándo parte el Tolerancia 0?’. Y me dice: ‘No, tengo una noticia muy buena que darte. Con esto vas a crecer, porque tú la otra parte te la tienes ganada. En la radio hablas de política, en el late entrevistas a políticos y todo. Lo que te falta es como cercanía con la gente, con la dueña de casa“, contó Rodríguez sobre cómo fue que se enteró que finalmente él sería el animador del farandulero programa.

En eso, Francisca García-Huidobro lo interrumpe y dice: “¡Así que vas a animar con tu ex!”, a lo que Julio César respondió: “Y eso fue lo que pasó”.

Fuente: Guioteca