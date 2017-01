Farkas sale en ayuda de joven proyecto chileno del trampolín

Fabián Sepúlveda tiene 19 años y es un deportista de exportación, uno que quiere llegar a Tokio 2020 representando a Chile. Su historia, contada en el diario La Tercera relata la vida de un chico de familia humilde, al que le llegó una tremenda oportunidad en julio de 2013, cuando fue a un campamento de gimnasia en Veracruz, México y conoció a un técnico argentino: Aldo Barborini.

El transandino al ver su “talento natural”, tal como asegura, no dudó en iniciar las conversaciones con la familia para adoptarlo en México. Nancy recuerda esa situación. “Él, después de ese campamento, mandó muchos correos a la Federación de Gimnasia diciendo que Fabián tenía mucho potencial y pidiendo que le dieran la autorización para dejarlo ir. De ellos dependía”. Ese momento llegó antes de lo esperado, ya que en septiembre pasado, la decisión se concretaba. El 21 de ese mes, Fabián se radicaba en Veracruz en busca de sus objetivos. No había vuelta atrás. Antes de la decisión, el impedimento de siempre se hizo presente. “Para nosotros, como papás, era imposible que se fuera. No nos alcanzaba porque la mensualidad del club, es muy cara”. Se lo hicimos saber a Aldo”, explica su padre. Sin embargo, el técnico argentino, quien asegura que “es el deportista “más natural que ha conocido y el indicado para brillar”, le consiguió un trabajo al deportista. “Tengo un ‘trabajito’ allá. Hago el aseo en el gimnasio donde entreno junto a otro compañero. Entonces después de cada entrenamiento, nos quedamos haciendo el aseo del club”, comenta Fabián, imitando el gesto de si estuviera pasando una escoba, relata la crónica de La Tercera.

La situación no deja de ser sorprendente. Un deportista de 19 años, realizando labores de aseo para poder radicarse en el Club de México que lo acogió. Sin embargo, increíblemente, la madre lo toma como parte del proceso hacia el éxito de Fabián. “Es bueno para su desarrollo como persona, porque es un trabajo y cuando quieres obtener algo, tienes que dar para recibir algún fruto. Él siempre está diciendo que quiere ser el mejor y para eso hay que hacer este tipo de sacrificios”. Fabián lleva en Veracruz cerca de cuatro meses y está consciente de que allá, a pesar de la manera en que costea sus gastos, el nivel es el idóneo para alcanzar sus objetivos: “Si comparamos Chile con México, allá el nivel está más alto. Yo entreno con los campeones panamericanos, quiero llegar a estar ahí algún día”.

Una situación que conmovió al empresario chileno Leonardo Farkas, que como con tantos otros deportistas chilenos desprotegidos por el sistema y que luchan con sus propias armas publico en su red de twitter: “Díganle a Fabián Sepúlveda dónde deposito 2 millones y luche por su sueño de representar a Chile”. Un aporte que sin dudas será más que bien recibido por la familia del atleta.