Estas son las 7 cosas que jamás debes mencionar en tu primera cita si quieres llegar más lejos

Hay ciertas cuestiones que debes tener en cuenta en el amor. No todos salen victoriosos luego de una primera cita, por lo que es necesario seguir algunos consejos.

Si aún no lo sabes, en esta nota te revelamos algunos tips que sí o sí no debes cometer con la persona que quieras tener una relación de pareja en el futuro. ¡Mira esto!

1. Hablar mucho sobre el clima: “Hace frío, ¿no?” Esta es sólo una clásica pregunta que puede generar un ambiente aburrido entre ambas personas. No digas algo evidente o tu cita se espantará.

2. “Estoy súper cansada”: Un recurso al que se recurre cuando ya no hay más temas de conversación. “Estoy súper cansada” “¿En serio, no dormiste bien?” “No, súper raro, no pude dormir bien y pues ahora tengo sueño.” Lo más seguro es que esa persona pida la cuenta y desaparezca de tus días.

3. Tu ex: ¿Crees que a él o ella le importa la cantidad de parejas que tuviste en tu vida. El hecho de sentir la necesidad de hablar sobre tu ex en una cita, sólo puede indicar que todavía no lo superas.

4. Tus problemas de salud: ¿Cómo podrías sentirte atraída por alguien que te acaba de contar que sufre de pie de atleta o que tiene mal aliento? ¡No lo hagas!

5. Qué tan famoso eres en tu universidad, círculo social o trabajo: ¡Eso no le importa! A tu cita no le importará mucho sobre lo mal o lo bien que te va en la universidad, a menos a que te lo pregunte. Si no es el caso, mejor evita este tipo de conversaciones.

6. Política: Las primeras citas deben ser placenteras. No saques a relucir tu postura política o religiosa porque podrías generar un clima no apto para ambos.

7. Cuánto dinero tienes: ¿Es en serio? Este tipo de tema no llevará a nada bueno. Por el contrario, quizá ni exista amor y sólo existan más caras interesadas.