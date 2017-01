Mario Aguilar exige cambios en la CUT: “Ya no se sostienen más estas elecciones medias tongo”

El presidente del Colegio de Profesores, Mario Aguilar, se refirió a la posibilidad de congelar la participación del Magisterio dentro de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT). Si bien destacó la importancia de la organización para los trabajadores de diversos sectores, el dirigente sostuvo que «necesita cambios urgentes, porque el bochorno que hubo en la última elección y el desprestigio que tiene la CUT es demasiado grave y nosotros necesitamos una central prestigiada, fuerte y creíble, que no es lo que pasa hoy».

Para el profesor de educación física, los cambios pasan por tres puntos: el establecimiento de elecciones directas, mayor transparencia financiera y democracia interna. A juicio de Aguilar, «ya no se sostienen más estas elecciones medias tongo que se han hecho en los últimos años, es una cosa totalmente indirecta».

El dirigente recalcó que la postura que llevará a la asamblea nacional de Magisterio consiste en que, si desde la CUT no asumen el petitorio, el Colegio de Profesores congelará su participación en la central. «Congelar significa dejar de cotizar, esperar y seguir exigiendo, mientras tanto no participamos en sus eventos, pero no estamos proponiendo salir. Somos socios fundadores de la CUT, el año 89», afirmó en conversación con CNN Chile.

