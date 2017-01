Pixar confirma la teoría: Todas sus películas tienen una conexión

Durante mucho tiempo se ha hablado de la conexión que tienen todas las películas de ‘Pixar’ y ahora son sus mismos directores los que afirmaron la teoría: todas las películas se desarrollan en el mismo universo ficticio.

Como todos comparten ‘el mismo universo’ es perfectamente factible que se encuentren en algunas ocasiones y para demostrarlo publicaron un video en Facebook.

Allí se puede ver que la niña protagonista de Intensa-mente aparece en Buscando a Dory, que Sully de Monsters, Inc. aparece en Valiente, que Lotso de Toy Story 3 aparece en Up!, y que Nemo de Buscando a Nemo aparece en Monsters, Inc.

Además, muchas otras escenas que probablemente habían pasado desapercibidas. Revisa el vídeo a continuación: