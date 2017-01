Esta mujer reveló la verdad sobre la traumática vida de Britney Spears

Sabemos que ser Britney no es sencillo y lleva consigo mucha presión, pero esta actriz reveló la verdad.

Nunca nadie dijo que ser la Princesa del Pop es algo sencillo. No hay duda que eso lo vimos en el 2007, cuando Britney Spears sufrió una impactante e inesperada crisis, que todos creímos iba a marcar el final de su carrera.

La cantante ha formado parte de nuestras vidas durante muchos años; la vimos crecer con nosotros y delante de nuestros propios ojos, desde una pequeña niña, a una madre de dos hermosos niños. La vimos nacer como estrella, vivir los momentos más difíciles de su vida personal y de su carrera y luego poder recuperarse gracias al cariño de los fans.

Y así mismo lo entendió Natasha Bassett, la actriz que interpreta a Spears en la película autobiográfica (no autorizada) realizada por Lifetime, llamada Britney Ever After. “Fue extremadamente traumático”, confesó la actriz australiana a The New York Daily News.

“Fue traumático tener que experimentar a través de mis ojos lo que ella experimentó”.

El filme, que solo saldrá en televisión, cuenta su crecimiento como estrella, y muestra sus controversiales relaciones amorosas, desde su hermoso noviazgo con Justin Timberlake, su matrimonio de 55 horas con Jason Alexander y su matrimonio de tres años con Kevin Federline, junto a quien tuvo a sus dos hijos, Sean y Jayden.

El proyecto también retrata su recordada crisis de 2007, en donde decidió raparse la cabeza por completo tras un momento oscuro en su vida.

Bassett también confesó que interpretar este rol le generó “mucha más empatía” por ella. “Es decir, ella no es como nadie más. Su vida entera, ella ha sido perseguida por paparazzis y es contantemente criticada y bajo la mirada del público, así que no es normal”, dijo la actriz. “Realmente aprecio cuán fuerte es. Emocionalmente, la forma en la que atravesó las presiones constantes que vivió, es admirable”.