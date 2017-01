Un quinto de la población puede experimentar al menos una forma de sinestesia

Algunas personas suelen experimentar un cruce de sentidos que se conoce como sinestesia. Esta se manifiesta en sensaciones como ver los colores de la música o saborear las palabras o formas. Se creía que el sentido sinestésico era poco común en la población, pero un grupo de científicos encontró que el número de personas que experimentan este cruce de sentidos en el cerebro, puede ser mucho mayor.

El nuevo estudio fue publicado en la revista Consciousness and Cognition, y encontró que al menos un quinto de las personas examinadas experimentaban una sensación en la que podían oír lo estaban mirando. Los investigadores descubrieron que al ver destellos de luz o movimientos visuales, en estas personas había una correlación con la audición de ciertos sonidos que no estaban ahí realmente.

El experimento lo hicieron con 40 personas que no tenían previos reportes de sinestesia. Los investigadores observaron que en 22 por ciento de los participantes parecían ser capaces de escuchar ruidos cuando se les mostraba destellos de luz en una pantalla. Las personas sospechaban que los sonidos eran como un ruido ambiente y que por so no los habían notado antes.

Los investigadores piensan que puede haber una explicación de por qué esta leve forma de sinestesia es tan común, mientras que hay otras formas que no lo son tanto. Sugieren que todo se debe a la frecuencia en que ocurren estos dos estímulos al mismo tiempo. Como el sonido y la visión muchas veces están correlacionados en nuestra experiencia cotidiana, podría ser que el lazo entre ambos esté más reforzado, lo que fortalecería a su vez las conexiones entre estos sentidos en el cerebro.

También podría ser porque en algunos casos, establecer una relación entre el oído y la visión puede traer algunos beneficios. Las personas que fueron identificadas teniendo una experiencia sinestésica de sonido y visión, eran más hábiles distinguiendo si dos patrones de destellos luminosos de código Morse tenían o no la misma frecuencia. Si las personas pueden escuchar sonidos cuando ven patrones de destellos de luz, esto puede ayudarles a observar los patrones con más detalle.

Se está volviendo cada vez más claro que los sinéstetas podrían tener el cruce de sentidos activado en su estructura cerebral, en contraposición a la teoría que habla de un desequilibrio químico.

