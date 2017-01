Ariel Winter posa semi desnuda para quienes la critican por sus curvas

Ariel Winter, quien es uno de los personajes de la exitosa serie “Modern Family” en un par de oportunidades se ha referido al bullying que ha recibido por parte de quienes la critican por sus curvas.

Según cuenta la actriz, sufrió mucho cuando su cuerpo cambió, ya que en un principio era muy delgada y de pronto todo eso quedó atrás, recibiendo muchos mensajes de odio. Desde ahí, cuenta que empezó su inseguridad: “Cuando comencé tenía un cuerpo completamente diferente del que nació de la noche a la mañana a los doce años. Yo era delgadísima, no tenía pechos, no tenía trasero, no tenía nada. Derepente, era copa D y tenía el trasero más grande, y mi cintura se estaba expandiendo. Todo se estaba haciendo más grande. Automáticamente obtuve este odio y las críticas en línea”.

Gracias a la ayuda de la también actriz, Sofía Vergara, y otros actores del elenco de la serie, Ariel comenzó a aceptarse y quererse y hoy en día es una férrea defensora de sus curvas y su cuerpo.

“Desearía que la gente simplemente me viera como la chica normal de 18 años que en realidad soy. Estoy haciendo lo mismo que todo el mundo de mi edad hace… La gente lo toma y lo hace ver como que estoy haciendo cosas locas cuando en realidad solo estoy siendo yo”, comenta sobre su nuevo estilo más “destapado”.

Por ello, suele compartir fotografías en donde deja ver su lado más atrevido y ahora lo hizo con un sutil semi desnudo: