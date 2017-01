Joven denuncia en Facebook maltrato que sufre por parte de su novia

Gonzalo Idiaquez Reitz recibió una brutal paliza de su expareja, el joven decidió publicar su caso en Facebook para intentar crear conciencia de lo que viven muchos hombres en todo el mundo.

El joven, aburrido de los constantes golpes de su pareja demostró en redes sociales como quedó luego del ataque de su expareja. La agresión fue de proporciones, a tal punto de quedar con su labio inflamado, y con los dos ojos en tinta.

“Me golpeó en la cara y me dejó como ven en la foto, además del daño psicológico que genera. Y creo que es necesario que la gente sepa de ejemplos como éste, o por lo menos la gente que me rodea, para que no vayan a cometer los errores que cometí yo con mi expolola”, finalizó.