Esta es la íntima anécdota que Felipe Avello contó sobre Luis Dimas en Facebook y que nadie se esperaba

El humorista Felipe Avello compartió en su perfil de Facebook una divertida historia que causó furor en las redes sociales. Ésta trataba de un amigo de él que aseguraba que su mamá había pololeado con Luis Dimas.

Esta es la historia, tal y como él la contó:

“Lamentablemente el romance terminó a las pocas semanas por la distancia, y por los constantes viajes de Luis Dimas por Chile y por el extranjero. El año 2006 yo trabajaba en el programa SQP y un día invitaron a Luis Dimas. En comerciales le conté la historia de mi compañero, y de lo feliz que había sido su madre, hoy viuda, en esas breves, pero intensas semanas de noviazgo. Cuando le di el nombre de la señora, los ojos de Luis Dimas se iluminaron. Se me acercó hasta casi rozarme la cara, puso una de sus manos sobre mi hombro y me dijo: ‘No me acuerdo, compadre, yo en ese tiempo me culiaba hasta al gato’”.