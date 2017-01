Las mentiras del Fondo Monetario Internacional sobre Grecia al descubierto

2º recuadro realizado por el CADTM e insertado en el texto del FMI con el fin de hacerlo más comprensible Una socialización de las pérdidas de los bancos privados y una terapia de choque que recuerda a lo que pasó en América Latina y en Asia He aquí un extracto de la declaración del director ejecutivo brasileño concerniente a la ausencia de un proceso de reestructuración en el programa:

«En su forma actual, el programa corre el riesgo de reemplazar una financiación privada por una financiación pública. Para decirlo con palabras más fuertes, podría ser visto no como un plan de rescate de Grecia, que tendría que sufrir un violento ajuste, sino como un bail-out de los tenedores privados de la deuda griega, principalmente las instituciones financieras europeas.» En cuanto al director ejecutivo argentino, declaró:

«En la medida en que todavía estamos atravesando una crisis sistémica mundial, la estrategia de austeridad presupuestaria y de aislamiento del país al condenarlo por su pasada indisciplina presupuestaria o su falta de competitividad, será muy probablemente un fracaso.

[…]

Un reparto inteligente y equitativo de la carga que representan los costes de la crisis habría sido deseable para la reputación del Fondo (en este momento, se arriesga a ser acusado de simplemente hacer ganar tiempo, o garantizar a los bancos que serán completamente reembolsados en el próximo año, antes de que lo inevitable se produzca), y eso hubiera sido aún más deseable para la población griega y para las previsiones de crecimiento del país.» Seguidamente, el director ejecutivo alemán respondió lo siguiente:

«Puedo informar a los directores ejecutivos que los bancos alemanes piensan apoyar a Grecia, pero también debo señalar que eso se hará especialmente, o únicamente, de manera voluntaria. No se trata de una reestructuración de la deuda, se trata de acciones voluntarias. No tengo información definitiva por el momento, pero sé que esos bancos quieren mantener una cierta exposición en los bancos griegos, lo que significa que no venderán los títulos griegos y que mantendrán sus líneas de crédito a Grecia.» El director ejecutivo francés hizo una declaración en el mismo sentido:

«A comienzos de esta semana, se mantuvo una reunión entre nuestros principales bancos y mi ministra, la Sra. Lagarde.1 Me gustaría subrayar lo que fue publicado a la salida de esa reunión, a saber un comunicado en el que los bancos franceses se comprometen a mantener su exposición en Grecia durante toda la duración del programa […]. Por lo tanto, queda claro que los bancos franceses, que figuran entre los bancos más expuestos en Grecia, harán su trabajo.» Finalmente, el director ejecutivo holandés declaró que:

«Los bancos de los Países Bajos, después de haber consultado con nuestro ministro de finanzas, anunciaron públicamente que desempeñarán su papel y sostendrán el gobierno griego y los bancos griegos.» |4| En realidad, como lo sospechaban varios directores ejecutivos del FMI, y como lo demostró el informe del Comité para la verdad sobre la deuda griega, la finalidad real del acuerdo era dar tiempo a los bancos de los países más fuertes de la zona euro para que se pudieran deshacer de los títulos griegos.

El gráfico siguiente muestra muy bien que los bancos franceses, alemanes, holandeses, belgas, austriacos, italianos,… se desprendieron de los títulos griegos durante los años 2010 y 2011. Exposición de los bancos extranjeros en Grecia (en miles de millones de euros)



Fuente: BPI, Consolidated Ultimate Risk Basis Mostraremos en otro artículo que es el BCE que ayudó directamente a los bancos a desprenderse de los títulos griegos protegiéndolos de las pérdidas que habrían tenido que afrontar. El rechazo de los acreedores a aceptar un descuento sobre los títulos griegos tuvo por consecuencia un crecimiento de la deuda soberana griega que pasó de 299.000 a 335.000 millones de euros entre fines de 2009 y fines de 2011, que representó un aumento del 18,78 %. Durante los años 2010-2013, se produjo una recesión sin precedentes provocada por las políticas dictadas por el FMI y el resto de la Troika. Ninguno de los pronósticos del FMI concernientes a la mejora de las finanzas de Grecia se cumplió. Los resultados del memorando de 2010 constituyen un desmentido completo a las optimistas previsiones del FMI.