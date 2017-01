Kristen Stewart arremetió contra Donald Trump: “Él estaba obsesionado conmigo”

Durante una entrevista en el Festival de Cine de Sundance 2017, la actriz Kristen Stewart habló sobre su entredicho en el pasado con el presidente de Estados Unidos Donald Trump. Para quien no lo recuerde, en el 2012 el empresario escribió un ofensivo tweet contra Kristen, metiéndose en los conflictos de la relación con su ex, Robert Pattinson.

En entredicho que desató una polémica entre el ahora presidente y la actriz, fue el famoso tweet de Trump sobre la separación de Kristen y Robert. “Robert Pattinson no debería volver con Kristen Stewart. Ella lo engañó como un perro y lo volverá a hacer, sólo espera… ¡Él puede hacerlo mucho mejor!”, escribió el empresario en la red social.

Robert Pattinson should not take back Kristen Stewart. She cheated on him like a dog & will do it again–just watch. He can do much better!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 17 de octubre de 2012