Anunció que entregaría su hijo al padre para que él lo criara.¡De pronto todo Internet quería opinar!

“Le daré plata una vez al mes, obligada claro. Del resto que se haga cargo el papá porque es de él, se lo regalé”.

No he tenido hijos aún, pero muchos de mis amigos ya son padres o madres y es verdad que, cuando no están juntos, se puede volver muy complicado de lidiar con la custodia de los hijos. Muchas veces, lamentablemente, el padre se encuentra ausente durante el embarazo y crianza, o sólo los visitan algunas veces.