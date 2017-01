Prendió fuego a su ex-esposa luego de firmar divorcio y siguió caminando como si nada.

No siempre cuando se dan los divorcios las parejas quedan contentas o tranquilas. Incluso, cuando hay divorcios las parejas quedan odiándose mutuamente por diferentes razones. En ocasiones hay personas que afirman que estarían dispuestos a hacer cosas terribles contra su pareja, no obstante, estas personas afirman también que no podrían ejecutar estas acciones en la vida real. El caso del vídeo se trata de un hombre que no pudo contener las ganas de hacerle daño a su ex – esposa, cuando salían del tribunal después de recién haber firmado el divorcio.

Al parecer el hombre le prendió fuego a la cabeza de la mujer y luego siguió caminando como si nada estuviese ocurriendo.

En el vídeo se puede ver a la mujer corriendo desesperada con su cabeza literalmente ¡en llamas! Afortunadamente las personas que se encontraban allí pudieron socorrerla y utilizaron un extintor de incendios para ayudarla. Aunque el incidente no pasó a mayores, la mujer presentó quemaduras de primer grado.