“Soy una mujer transgénero, hazme tus preguntas incomodas”. La sección que arrasa en internet

Gwen, una joven mujer transgénero de 24 años, natural de Pensilvania, EE.UU ha decidido abrir un foro de preguntas acerca de su transición. Su objetivo: resolver la curiosidad que existe sobre este proceso y acercar el colectivo transgénero a la gente.

“Me imagino que muy pocos de vosotros conocen de cerca a una persona trans y puede ser que tengan miedo de hacer ciertas preguntas, por temor a ofender a alguien. Así que pensé que había que dar la oportunidad de aprender a los demás y por ello voy a responder a todas sus preguntas incomodas.

La respuesta en Reddit ha sido abrumadora, recibiendo más de 2.000 preguntas y comentarios, en su mayoría positivos.

“Eres hermosa. Me alegra que hayas encontrado por fin la felicidad que buscabas. Gracias por compartirla con nosotros”, comentaba un usuario.

Lo cierto es que es una oportunidad extraordinaria para conocer más acerca de este colectivo, a la vez que se fomenta el respeto y la convivencia. Por ello, hemos realizado una selección de algunas de las preguntas más habituales e interesantes.

¿Cuándo fue la primera vez que supiste que querías ser mujer?

Así lo explica Gwen:

“Mucho antes de comenzar con la terapia hormonal comencé a soñar con ser mujer. Tenía 5 años. Recuerdo despertar de esos sueños muy feliz. Era raro porque mi apariencia era de niño y todo el mundo me decía que era un chico”

“Cuando cumplí 10 años, alguien en la escuela preguntó al profesor cómo se veía la gente en el cielo. Nuestro maestro contestó que cada uno podía verse como quisiera. Estaba tan emocionada… cuando muriese me vería como una chica. No era un suicida ni nada de eso, solo pensé que al final de todo podría verme como realmente era“.

A los 22 años, Gwen comenzó por fin su transición médica y hoy por fin se siente en su piel.

¿La gente te trata de forma diferente?

En este tiempo Gwen ha dado muchos detalles sobre como se relaciona socialmente y la ausencia de barreras que -de momento- está encontrando. Una situación que no es igual para todas las personas trans, pues la aceptación social depende mucho de la cultura y el país de origen, estando en algunos penado con la muerte.

“Cómo chico estaba muy solo porque aunque la gente era amable no quería nada conmigo. Si iba a casa tarde, podía sentir cuando una mujer se incomodaba con mi presencia masculina. Ahora recibo un montón de comentarios sexistas cuando camino por la ciudad y puedo comprender esa forma de pensar. Se obtiene más atención como mujer y también se asume que cualquiera puede ser una amenaza”.

“También recibo muchos comentarios sexistas del tipo: ‘No sabes esto porque eres una chica’. Pues veras, fui y crecí como un chico y ahora soy chica, y eso no tiene nada que ver con lo que sé y no sé”.

“Las mujeres se sienten ahora más cómodas en mi presencia. Y los hombres han empezado a ofrecerme ayuda o sostenerme la puerta”. A parte de esas cosas no siente que se le trate diferente y de hecho, la mayoría de las personas no aprecian su condición.

¿Cómo ha cambiado tu cuerpo con la terapia de reemplazo hormonal?

Este es uno de los aspectos que más curiosidad genera y por ello ha decidido responder con total naturalidad. Según cuenta, además de la típica desaparición de vello, aparición de pechos y redistribución de grasa corporal, se sorprendió de experimentar muchos cambios musculares.

“Baje tres tallas de zapatos porque los músculos de mi pie cambiaron y me encogí de altura debido a la curvatura de la columna vertebral. Perdí también todas mis fuerzas. Antes siempre ganaba cuando jugaba con mi novia o mi hermana, ahora son ellas la que se imponen”.

Sobre el proceso de transición cuenta que fue un período especialmente incomodo.

“No te ves como un hombre pero tampoco como una mujer cualquiera, y la gente no sabe como actuar contigo. Sufrí mucho durante ese tiempo porque a pesar de sentirme como una mujer auténtica no me parecía a las mujeres y me sentía una falsificación. Tuve que decirme a mi misma que las mujeres no se ven de una única forma“. Es decir, qué no son todas iguales.

¿Cuándo te sentiste realmente como una mujer?

Curiosamente no fue algo algo interno, ella ya se sentía mujer desde la infancia, y por ello fue más una especie de validación externa.

“Sentí que finalmente era una mujer cuándo un hombre trató de ligar conmigo en un tren. Mi corazón se congeló. Por una fracción de segundo me sentí feliz de que un desconocido me viese como una mujer. Inmediatamente después me sentí disgustada, incomoda y culpable de esta atención”

¿Piensas operarte?

Además de todas las dudas sobre sus cambios físicos, Gwen habló también sobre su vida personal, planes de futuro y ciertos temas íntimos. Todo ello con la máxima sinceridad, ya que cree que hay que hablar con naturalidad para eliminar tabúes.

“Mi novia siempre me ha hecho sentir bien con mi cuerpo y me gusta mucho más el sexo ahora que me siento yo misma. Es más placentero y lo siento por todo el cuerpo. Todavía puedo usar mi pene, pero preferiría no hacerlo”.

La cirugía es una opción que contempla en el futuro, pero que por el momento queda en pausa.

“Mi novia y yo queremos tener hijos y necesito algunas cosas para eso. Después de tenerlos sí me gustaría someterme a cirugía. Es lo único que me retiene por el momento”.

¿Qué es lo que desearías que la gente entendiera de ti?

“Que soy una persona como cualquier otra. Ser trans es solo una parte de mi historial médico”

“La gente siente que debe andar con pies de plomo sobre todo lo que tiene que ver con las personas trans y de esta forma se les impide aprender sobre nosotros. Ser amigo de una persona trans no es diferente de serlo de cualquier otra persona, quizás por el añadido de tener una perspectiva diferente de la vida”.

“Me gusta todo lo que hay en mi que me hace ser “yo”, solo era que antes no estaba a gusto con mi cuerpo. Ahora que siento que coincide con la forma en que mi cerebro me ve, soy muy feliz”

No podíamos dejar pasar la oportunidad de hablar de Gwen, su historia y algunas de sus brillantes respuestas. Sin duda ha hecho una gran labor acercando el colectivo a la gente y normalizando la situación de las personas transgénero. ¡Enhorabuena!

Puedes leer otras de sus respuestas en Reddit e, incluso, hacer tus propias preguntas. Qué no te de vergüenza saber y resolver tus dudas. La mejor forma de acabar con el odio y fomentar el respeto entre las personas es el conocimiento.