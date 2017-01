El “mensaje” de Borussia Dortmund a Trump: “El único muro en el que creemos”

La polémica decisión del nuevo presidente de EE.UU, Donald Trump de edificar un muro que evite el paso de mexicano hacia su país sigue teniendo reacciones desde todos los rincones del mundo.

Ya son varios políticos mexicanos lanzaron duras críticas contra la medida anunciada por Trump . El presidente mexicano Enrique Peña Nieto canceló su visita a la Casa Blanca programada para el próximo martes.

Pero el tema es global y los cuestionamientos llegaron también procedentes de distintas partes del mundo. En el ámbito deportivo, el Borussia Dortmund , de laBundesliga alemana, publicó en su cuenta oficial de Twitter un mensaje.

“El único muro en el que creemos ” decía el texto del equipo alemán, acompañado de una foto de su estadio el Signal Iduna Park onde se ve a la porra del Dortmund, la famosa ‘ pared amarilla ‘.

The only #wall we believe in. 💛 pic.twitter.com/nIL4ws0UY1

— Borussia Dortmund (@BVB) 26 de enero de 2017