Evaluación ambiental de Dominga en tela de juicio

A principios de enero, los diversos servicios con competencia ambiental hicieron llegar por tercera vez al Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) de Coquimbo, sus observaciones al cuestionado proyecto minero-portuario Dominga, el cual lleva más de tres años en tramitación.

Se esperaba que luego de esta instancia, el SEA lo rechazara debido a que el proyecto presenta falencias en aspectos básicos, imposibles de subsanar a estas alturas del proceso. Sin embargo, en una medida sorprendente, este Servicio decidió llamar a una cuarta ronda de consultas, y lo que es peor, eliminando todas las preguntas que apuntaban a aspectos críticos y que no habían sido respondidas en la ronda anterior.

Por ejemplo, Conaf se pronunció sobre el aprovechamiento racional de los recursos hidrobiológicos de la Reserva Nacional Pingüino de Humboldt, la cual está bajo su vigilancia, pero el SEA argumentó que la preservación y conservación de la fauna marina que se encuentra en dicha reserva, es objeto de protección de la Subsecretaría de Pesca. Lo mismo ocurrió con la observación hecha por Conaf respecto a la potencial contaminación por derrame de hidrocarburos en el ecosistema acuático marino y continental, la que fue desestimada por el SEA al afirmar que es la autoridad marítima la encargada de pronunciarse sobre este tema. ¿Cómo se entiende que el SEA excluya las preguntas de la institución encargada de la conservación de la diversidad biológica de nuestro país?

En Oceana realizamos una revisión de las observaciones que diversos organismos ambientales hicieron a Dominga en las tres fases de consultas, junto con las respuestas de la compañía. Ahí detectamos que organismos como Conaf y Sernapesca señalaron que el área de influencia marina definida por la empresa era muy limitada y no estaba considerando los impactos que podría tener sobre las especies que habitan en el sector de la Reserva Nacional Pingüino de Humboldt y las Reservas Marinas Choros-Damas e Isla Chañaral. Recién en la tercera ronda de consultas, en octubre de 2016 y tras la insistencia de los servicios públicos, Dominga reconoció los impactos que los barcos que transporten el mineral tendrán en el medio marino.

Resulta inconcebible que a estas alturas del proceso, recién ahora se identifiquen nuevos impactos, una información que es básica en cualquier proyecto que se somete a evaluación ambiental. ¿Cómo es posible que Dominga haya llegado a estas instancias sin haber proporcionado datos esenciales? ¿Por qué el SEA no aplicó la normativa que lo faculta para dar término anticipado a la evaluación de un proyecto cuando carece de información relevante y esencial?

Es realmente preocupante que un proyecto que ha presentado tantas falencias en el proceso de evaluación ambiental no haya sido detenido por la autoridad. Estamos convencidos de que el proyecto minero-portuario Dominga, debe ser rechazado por el SEA y debe bajarse definitivamente, no sólo por la información básica que Andes Iron no consideró desde un principio en su proyecto, sino también por los impactos al medioambiente que la actividad extractiva y portuaria dejarán en La Higuera. Recordemos que esta zona es reconocida como una de las más ricas en términos de biodiversidad del país y ha sido declarada como un área prioritaria para la conservación por distintas entidades como Conaf y el Ministerio del Medio Ambiente.

Directora Ejecutiva de Oceana Chile

Por Liesbeth van der Meer