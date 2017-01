Disney y el sexo en sus películas: hay imágenes que estaban ahí y que nunca viste

Las películas de Disney siempre se han caracterizado por ser grandes producciones dirigidas al disfrute de los más pequeños. Pero pocos se percatan de la enorme cantidad de mensajes subliminales de carga sexual que se esconden en cada una de las películas.

Disney siempre ha atajado sus ataques a fallos de coloreado, errores tipográficos… saliendo airoso de sus presuntas insinuaciones, pero la verdad es que Disney suele introducir símbolos, mensajes, de una manera prácticamente imperceptible al ojo humano salvo que se analice el fotograma con slow motion (cámara lenta).

Pero ingeniosos de la imagen han sabido captar todas aquellos detalles que demuestran claramente que no hay nada de casualidad sino que todo gira a una premeditada intención de fomentar el instinto sexual. De hecho, la palabra “SEX” aparece en diversas películas en lugares insospechosos.

Pero si nos remontamos a los comienzos de Disney, la primera película en la que se advierte este tipo de mensaje es en la película de Los rescatadores (1977) en la que aparece una mujer desnuda mostrando sus senos, lo que provocó que tuvieran que retirar más de tres millones y medios de copias una vez que se editó en DVD. Es el único caso en el que Disney ha admitido su picardía.

Sin embargo, en ¿Quién engañó a Rogger Rabbit? del año 1988 lo subliminal deja paso a lo descarado. En ella se puede apreciar explícitamente, más que disimuladamente, como Betty Boop en un momento de despiste muestra sus dos pechos al deslizarse el vestido hacía abajo. Y como la feeme fatale Jessica Rabbit, considerada una de las animaciones más sexys, deja entrever lo que se esconde bajo su vestido tras caer de un coche…Parece que en Disney se olvidaron de la existencia de la ropa interior.

La Sirenita (1989) es otra película controvertida. Tras provocar revuelo con el cartel promocional, donde se puede observar una figura fálica en todo su esplendor, la carga sexual intencionada no disminuye durante el visionado, pues en el momento en el que el cura va a expresar la bendición al príncipe y la transformada Úrsula no esconde la erección del propio cura mientras oficia la boda ¿mensaje dirigido hacia la doctrina de la Iglesia?

Pero los elementos fálicos son bastante repetidos en Disney. Desde tiempo remotos hasta producciones más actuales.

Muchos son los ejemplos de símbolos, formas abstractas, imágenes…que denotan cierto tono sexual. A veces son tan sutiles y disimuladas que son difíciles de percibir, pero no por ello dejan de existir y siguen provocando perplejidad ante las connotaciones sexuales que visualmente se muestran.

No me gustaría despedirme sin antes mencionar que no todo se reduce a lo visual, sino que en ocasiones los mismos diálogos no dejan lugar a duda de los mensajes sinuosos y encubiertos que se expresan.

¿Siguen pensando en el inocente y dulce papel que juega la factoría Disney?