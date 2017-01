Miss Canadá: la mujer que cambió el concurso Miss Universo

Aunque no se llevó el premio mayor, Miss Canadá fue una verdadera triunfadora en Miss Universo al convertirse en una fiel representante de la diversidad corporal en el concurso.

Siera Bearchell dio de qué hablar durante su paso por el certamen por no poseer el típico cuerpo “90-60-90”, que se establece como estándar en este tipo de concursos.

Para algunos, su estupenda figura se parecía más al de una modelo de talla grande, mientras los más ofensivos y crueles simplemente la llamaron “gorda”.

Pero lejos de ofenderse, la joven de 23 años salió al paso de estas críticas, y usó las redes sociales para responder a todos aquellos que cuestionaron su físico.

“‘¿Cómo se siente ser más grande que las demás delegadas?’ Esto fue lo que me preguntaron en una conferencia de prensa. Me quedé sin palabras. Y pensé, ‘¿cómo se siente ser yo misma?, ¿qué se siente ser así de segura como lo soy?, ¿cómo se siente cumplir mi sueño de representar a Canadá en Miss Universo?, ¿cómo se siente ser un modelo a seguir para las mujeres jóvenes que tratan de encontrar su camino?, ¿cómo se siente redefinir la belleza?’ Mi respuesta fue: ‘Se siente muy bien’“, escribió.

“Aunque yo soy la primera en decir que no soy tan delgada como lo era cuando tenía 16 o 20 años o incluso el año pasado, soy más confiada, capaz, sabia, humilde y apasionada que nunca. Tan pronto como empecé a amar a quien yo era en lugar de intentar siempre encajar en lo que yo pensaba que la sociedad quería que fuera, gané sabiduría en un nuevo aspecto de la vida“, dijo en otro mensaje.

“Para ser sincera, restringí mi ingesta de alimentos intensamente en concursos anteriores y era miserable, nunca me sentí lo suficientemente buena. No importa lo poco que comí y cuánto peso perdí, constantemente me comparaba con las demás y sentía que aún podía perder más”, añadió la joven, quien dijo que eso había quedado atrás porque ahora se sentía completamente bien con quien era.

Quien aplaudió esta actitud fue la modelo plus size, Ashley Graham, quien estuvo a cargo del backstage del concurso. En la ocasión, la famosa modelo y activista corporal aprovechó de decirle a Siera lo orgullosa que estaba de ella.

“Mi esperanza y mi sueño es que las mujeres de todas las tallas puedan competir y tener la posibilidad de ganar este concurso sin que nadie hable de su peso, esa es la cosa más ridícula”, dijo Ashley durante la transmisión, mientras Miss Canadá le dio las gracias por sus palabras.

De hecho, Graham compartió una foto junto a la chica hace unos días, dejando claro que era su favorita.