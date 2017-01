FOTO: La increíble respuesta de Kim Kardashian al veto de Trump a los refugiados

Como todos sabemos, el pasado viernes el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aprobó el veto para impedir la entrada temporal de cualquier refugiado al país. Por medio de esta orden, todas aquellas personas provenientes de países donde predomina la religión musulmana tienen el acceso completamente negado a EE.UU.

Por supuesto, esta medida no ha caído bien a las personas. No sólo los estadounidenses se mostraron en disconformidad, si no ciudadanos del resto del mundo que se hicieron eco de la noticia. Entre los mayores indignados, se encuentran muchas celebridades de Norteamérica y algunos decidieron hacerle saber a todos el por qué.

La mediática empresaria Kim Kardashian fue una de ellas. A través de su cuenta de Twitter, publicó una inteligente indirecta al presidente Trump. “Estadísticas”, escribió Kim junto a un gráfico de la cantidad de americanos asesinados en el país anualmente y por quien. Los números son realmente abrumadores: por cada dos yihadistas islámicos que asesinan a otra persona en EE.UU, hay 11,737 norteamericanos que matan a sus propios compatriotas.

En las calles también se vio el disgusto de las personas ante esta nueva orden del gobierno. Multitudes han salido para mostrarse en contra de esta decisión, que busca deportar a quienes huyen de sus países de origen.