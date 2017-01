Joven embarazada descubre una terrible verdad mientras limpiaba la pieza de su novio

Lorna-May Anslow, de Porstmouth, Inglaterra, tenía 16 años cuando se enamoró de Joseph Johnson, que en ese tiempo tenía 21 años.

Cuando quedó embarazada y decidió irse a la casa de su suegra junto a su novio y descubrió una horrorosa verdad a los pocos días.

Cuando limpiaba la pieza de su pololo, descubrió que él era pedófilo. Aunque en un principio decidió quedarse a su lado e incluso apoyarlo, todo se desmoronó cuando Johnson fue encontrado culpable e inscrito en el registro de delincuentes sexuales y fue condenado a 12 meses de prisión y una probatoria de 2 años una vez cumplida la sentencia.

La mujer descubrió que a pesar de su condena, él seguía enviando mensajes sugerente a adolescentes en Instagram y lo denunció.

El hombre envió sucios mensajes a una niña de 14 años. De acuerdo a los archivos de la corte de Porsmouth, los mensajes de Johnson a la menor decían “eres muy sexy” y en otros le solicitaba desnudarse para él.

“Para mí fue amor a primera vista. Era apuesto, pero además era cálido, amistoso y encantador. Era un verdadero caballero y me trataba como una reina. Me sentía la chica más afortunada del mundo”, reveló Lorna-May.

Además agregó, “Le dije a Joseph que no había presión, que podía involucrarse en la medida que quisiera. Pensé que todo se había acabado, pero inesperadamente él estaba en la luna por el hecho de que sería padre. Yo me emocioné mucho, pues aunque nunca pensé en obligar a Joseph, tampoco quería criar a mi hijo sola”, contó la joven que ahora tiene 19 años a The Sun.

Lorna- May, conoció a otro hombre, intenta seguir con su vida junto a su pequeña Grace, pero asegura que “nunca olvidaré ese día, cuando estaba limpiando el closet y descubrí que el papá de mi bebé es un pedófilo”.