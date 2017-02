El imprudente asado de un ex diputado y dos autoridades RN en Portezuelo, zona de catástrofe

Las longanizas que se fabrican en la Región del Bío Bío tienen buena fama. Además del contundente tamaño, su sabor único hace que nadie las olvide. Siempre es una buena ocasión, si es que se pasea por la zona, prender una parrilla y asar varias unidades de tales cotejados embutidos.

Portezuelo es una comuna ubicada a la costa de Chillán. También se ha visto afectada por los incendios de la zona, esos que llevaron a la Presidenta Bachelet a decretar el Estado de Catástrofe en la región el pasado 26 de enero.

A esta localidad fue que llegó este martes Frank Sauerbaum, ex diputado por el distrito 42º y hombre importante de Renovación Nacional (RN) en la zona del Bío Bío. Ya en el lugar, en un acto a lo menos cuestionable, y acompañado de René Schuffeneger (RN), alcalde de Portezuelo, instaló una gran parrilla en la plaza de la comuna y se puso a repartir choripanes a los voluntarios.

Todo quedó registrado en un video que subió el mismo Sauerbaum a su cuenta de Facebook. “Estamos en Portezuelo, vinimos a dejar a los voluntarios estos choripanes, junto con René Shuffeneger y la concejala de Chillán Nadia Kaik (RN)”, dice la ex autoridad, al lado de una parrilla humeante.

El asado al borde de la ley

Las zonas dentro de la región en Estado de Catástrofe quedan, según explica la Biblioteca del Congreso Nacional, “bajo la dependencia inmediata del Jefe de la Defensa Nacional que designe el Presidente”. En este caso fue el turno de Marcelo Gómez, contralmirante de la Armada.

El 29 de enero informaron a través de un mando que se prohibía “encender fogatas, realizar quemas controladas y, en general, cualquier actividad que implique el uso del fuego, en el sentido que exista la mínima probabilidad de un posible incendio forestal”.

Aunque esto se pueda prestar para interpretaciones, desde Defensa Nacional del Bío Bío son claros respecto de hacer un asado en una plaza pública de una comuna tan afectada por los incendios. “Si hay un asado en mi casa no es ilegal. En una plaza pública de Portezuelo no se puede. No es que sea ilegal; se está cometiendo una falta, y corre el riesgo de que sea detenido”, dice Francisca Quiroz, oficial de Relaciones Públicas de la entidad.

Según lo que informó Sauerbaum también a través de Facebook, se repartieron cientos de choripanes y vasos de mote con huesillo. “Pudimos entregar 500 choripanes y 300 mote con huesillos vamos que se puede !! (sic)”, comentó en un álbum de fotos.

El Ciudadano conversó con Frank Sauerbaum y le planteó la posibilidad de emitir alguna declaración. Sin embargo, el ex diputado declinó la posibilidad de referirse a este tema.

Nicolás Massai (@nmassai)