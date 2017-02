Bombero de Iquique denuncia que lo despidieron por estar combatiendo el fuego en Portezuelo

Un voluntario de la compañía Victoria n°11 de Iquique denunció que fue despedido de su trabajo, porque se ausentó al estar combatiendo los incendios forestales en Portezuelo. El bombero Cristián Santos Muñoz (32 años) pertenece al grupo de voluntarios de la Fuerza Tarea de Tarapacá, equipo que viajó a la zona centro sur del país para ayudar a extinguir el fuego.

«El día lunes (30 de enero) me llamaron para consultarme si iba a ir a trabajar el martes, pero expliqué que estaba en el sur y que llegaría el jueves. Al día siguiente me llamaron y me dijeron que no me había renovado el contrato», señaló el voluntario a Soyiquique.cl, agregando que trabajaba como conductor para la empresa Pullman García.

El medio de comunicación nortino se contactó con Iván García, representante de la empresa, quien afirmó que Cristián Santos fue despedido junto a otras seis personas. «Él estaba con contrato a plazo en un servicio específico, en donde la empresa estaba hasta el 31 de enero. En esa fecha paró los servicios la empresa mandante, por lo que finiquitamos al personal que estaba destinado a este servicio. El mandante es Cosayach, ellos pararon a su gente por un periodo de 45 o 60 días, y nosotros paramos también a las personas que estaban contratadas a plazo. A él no se le finiquitó por estar allá (Portezuelo). Luego nosotros nos enteramos que estaba en el sur pero no fue por ese motivo», explicó.

El caso de Santos se vincula directamente con la ley 20.907, cuya aplicación se orienta a voluntarios de Bomberos que son trabajadores dependientes, ya sea de empresas privadas o funcionarios del Estado o municipales, estableciendo que «quienes se desempeñen adicionalmente como voluntarios del Cuerpo de Bomberos estarán facultados para acudir a llamados de emergencia ante accidentes, incendios u otros siniestros que ocurran durante su jornada laboral».

La normativa considera además que «el tiempo que estos trabajadores destinen a la atención de estas emergencias será considerado como trabajado para todos los efectos legales”.

