¿Se llamará José Miguel?: Alberto Plaza dice que en Chile ya nadie lo reconoce

El músico Alberto Plaza fue entrevistado por el diario La Hora, en donde habló sobre sus proyectos y preocupaciones. “Ahora ando en la calle y nadie sabe quien soy. Es verdad que estoy cambiado, más pelado y canoso, pero también creo que pasa porque en los 15 años que llevo viviendo afuera, ha nacido una nueva generación (en Chile) que no sabe quién soy”, dijo compositor que actualmente vive en Miami.

El músico que en noviembre pasado sacó una nueva canción, dijo que ya no está de moda hacer discos enteros y que desde ahora sólo hará singles. “Hoy todo son singles, que es una estrategia que el mundo entero está siguiendo porque ya se acabó el disco como formato. Ahora no sirven para nada. Es un desgaste enorme, una pérdida de tiempo y de plata. Yo creo que nunca más voy a sacar un disco nuevo”, afirmó Plaza.

El músico que ahora busca nuevos horizontes está trabajando en el guión de una película desde hace un año. “Mi idea era hacer el libro y después la película, pero decidí hacerlo al revés. Estoy fascinado con el guión, ya pasó la primera corrección y eso me dejó muy motivado”, dice Alberto.

Cabe recordar que Plaza ha admitido abiertamente que votó por Donald Trump y que sigue la religión de la Cienciología, ideología que ha sido popularizada por actores famosos, como Tom Cruise. Aunque admite que nunca ha hablado con Cruise, dice que sí con otros actores como Jhon Travolta que siguen la misma creencia.

“El domingo cumplo 55 y me siento perfecto. Siempre se dice que uno no es profeta en su tierra, pero eso no ha ocurrido conmigo”, aseguró el músico.