Extradición Galvarino Apablaza: “La UDI hace política barata con el caso de Jaime Guzmán”

Nuevamente la UDI, aprovechando la visita exprés del presidente argentino Mauricio Macri, ha levantado la presión ante el gobierno para exigir gestiones para lograr la extradición de Sergio Galvarino Apablaza, quien se encuentra acusado por la justicia chilena como autor intelectual del atentado a Jaime Guzmán.

Cabe señalar, que Apablaza se encuentra con estatus de refugiado político otorgado en 2010 y según a señalado el abogado del chileno, Rodolfo Yanzón, durante el año pasado, tras los intentos de revertir este estatus, que “a situación de Apablaza está enmarcada en una protección internacional que deriva de la convención internacional sobre los refugiados, por lo tanto, no hay cambio de gobierno que pudiera cambiar esa protección internacional“.

Sin embargo, UDI a través de su presidenta Jacqueline Van Rysselberghe no atiende los argumentos jurídicos cuando expresa que “este no es un tema de un partido político, sino del país, donde queremos que se haga justicia por el único senador que ha sido asesinado en la historia de la República y donde sus autores no están detenidos”.

En la misma línea se plantea el vicepresidente gremialista, Pablo Terrazas, quién señaló que “Aparentemente hay más derechos humanos para unas personas que para otras que piensan ideológicamente distinto al Gobierno”.

En este sentido, el embajador de Chile en Argentina, José Antonio Viera-Gallo, expresó que “tema que ya está encausado, está en manos de la Corte Suprema argentina. El proceso judicial de cuestionamiento por parte del Estado chileno de la calidad de refugiado de Apablaza está en manos de la Corte Suprema y, por tanto, no corresponde intervención del Gobierno argentino”.

Al respecto, el diputado PC Hugo Gutiérrez es bastante duro para calificar el actuar gremialista “la UDI hace política barata con el caso de Jaime Guzmán, pues sabe bien que la extradición de Galvarino Apablaza no la pueden obtener, por dos grandes razones, la primera es que tiene refugio en Argentina y, la segunda, es que en el caso de que se le revocara no podría ser entregado al país que lo requiere”.

“La UDI anda buscando cualquier tabla de salvación que supere, en términos mediáticos, la corrupción en que están envueltos ellos y su eventual candidato presidencial, Sebastian Piñera” finalizó el diputado por Iquique.

