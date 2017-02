Sampaoli y rumores que lo vinculan al Barcelona: “Nunca se sabe”

El nombre del ex DT de la selección suena con fuerza en Barcelona. Y es que tras el duro traspié blaugrana ante el PSG en la Champions League, los medios europeos como indicaron que el casildense era el llamado a asumir en el equipo catalán ante una posible salida de Luis Enrique.

Ante los rumores, el argentino salió a desmentir los rumores y a respaldar al cuestionado actual técnico culé: “Esas especulaciones son egoístas y no tienen la claridad de estar evaluando a alguien que consiguió tanto como Luis Enrique. Estaría intranquilo si yo propusiera salir al Barcelona”, añadió.

“Es algo que de mí no nace, por lo que no tengo que explicarle nada a nadie. No tengo nada que ver con lo que se dice”, agregó.

“En mi mente está seguir trabajando todos los días para consolidar una idea acá en el club que me trajo a Europa (Sevilla). Está claro que en esta profesión manda la actualidad y la realidad. El día de mañana nunca se sabe”, añadió.

Además, el casildense se refirió a su próximo rival en Champions League, Leicester. “La competencia nos hace pensar que lo prioritario tiene que ser los puntos que nos jugamos en el torneo. Sabemos que tenemos un partido extremadamente exigente y que será un día histórico para nosotros el de la Liga de Campeones”, cerró.