Sindicato de minera Escondida se pronuncia por fracaso de mesa de mediación

Este lunes el sindicato de trabajadores de la minera Escondida emitió un comunicado sobre el fracaso de la mediación con le jefatura de la empresa.

“Hoy acudimos a la reunión citada por la Dirección del Trabajo con la mejor disposición de reiniciar conversaciones, pero debido a que la empresa persiste en su posición intransigente y restrictiva y ánimo patronal, la mesa con la mediación de la autoridad del trabajo no ha prosperado”, expresan en el comunicado.

“La empresa reiteró su intención de no respetar la línea base establecida por el Sindicato y sus más de 2.500 socios y socias, en el sentido de que no respetará las remuneraciones y beneficios contenidos en el último convenio colectivo, así como también manifestó su decisión de imponer cláusulas discriminadoras entre trabajadores antiguos y nuevos y no aclaró si respetará los tiempos de descanso de los trabajadores”, continuaron.

“Esperamos que Escondida y BHP Billiton expliquen a las autoridades, a la opinión pública y a los chilenos y chilenas en general, porqué persiste en esta posición patronal, constituyéndose en la única empresa privada de capitales transnacionales que se ha propuesto a como dé lugar reducir el sueldo de sus trabajadores, sin importarle el daño que esta huelga está provocando en la economía regional y nacional”, finaliza la misiva.