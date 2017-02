De la que se salvaron: Gobierno cubano prohíbe ingreso de Mariana Aylwin a la isla

La regalona de El Mercurio, la ex ministra Mariana Aylwin, no pudo viajar a Cuba, país donde recibiría un premio en representación de su padre, el fallecido ex Presidente Patricio Aylwin. ¿La razón? Una prohibición del gobierno encabezado por Raúl Castro que le impide la entrada a la defensora del mercado en la educación.

Mariana Aylwin expresó en su relato a T13.cl: «Llegué al counter de Copa, al mesón en el aeropuerto, y me informaron que había una prohibición de entrar por parte del gobierno cubano y que no podía viajar».

La democristiana añadió que «iba a recibir un premio otorgado a mi padre por la defensa de los valores democráticos, otorgado por la Fundación Oswaldo Payá (…) Lamento este acto propio de una dictadura e incomprensible en el siglo XXI».

Por otro lado, Cancillería emitió una declaración refiriéndose a la situación que afectó a una de las más furiosas detractoras de las reformas impulsadas por el Gobierno. Además de lamentar la situación, el comunicado señala que «el objetivo de su viaje era recibir de parte de una organización cívica el testimonio de reconocimiento a su padre, el ex Presidente de la República, don Patricio Aylwin. El ejercicio de este derecho no debe ser impedido, más aún cuando en Chile se han realizado diversos reconocimientos a figuras históricas y políticas cubanas».

«El Gobierno de Chile hará presente a las autoridades cubanas su malestar por esta acción y llamará a informar al embajador de Chile en La Habana», finaliza el documento.

El Ciudadano