Así están informando los medios internacionales sobre el video del avistamiento de un OVNI en Chile

El público que presenciaba un espectáculo de acrobacia aérea de los Halcones de la FACh, en Chile, quedó impresionado ante lo que parece ser un gran OVNI (objeto volador no identificado) atravesando el cielo mientras uno de los aviones realizada una de sus maniobras.

El medio Inquisitr informa que mientras la escuadrilla realizaba su clásica muestra de alta acrobacia en Puerto Varas, un gran OVNI se pudo observar casi chocando con uno de los jets, en una trayectoria perpendicular atravesando la estela de la nave de la FACh.

Aunque el medio sensacionalista británico Daily Star publicaba que el objeto parecía rozar con el jet, una mirada en detalle al registro audiovisual del suceso muestra que el OVNI –que se ve de color blanco y que parece brillar con la luz del sol- atravesó con cierta distancia y a segundos de cruzarse con la aeronave de la fuerza aérea chilena, que hacía un recorrido vertical hacia las alturas.

Un video en Internet da cuenta del evento mientras el público es testigo de las maniobras. El registro original, publicado en un canal de YouTube, ha obtenido más de 160 mil visitas.

Entre los comentarios del público en la red social, hay quienes especulan sobre la posibilidad de que el objeto sea un meteorito o posiblemente otra nave irrumpiendo el espacio aéreo de los Halcones. El diario The Mirror publicó que incluso se especulaba que el objeto pudiera ser un ave. Otros comentarios en YouTube suponen que el video no es auténtico.

Una persona comenta que le parece haber visto dos objetos no identificados. “De hecho creo que hay dos OVNIs, si uno mira con cuidado”, señala, aunque no describe dónde ni en qué momento se puede observar al segundo objeto.

Aún no se ha confirmado la autenticidad del video, por lo que no hay seguridad de que el OVNI que se puede ver en la imagen sea un objeto tangible o algún efecto muy vívido, producto del propio registro (un reflejo en el lente, una falla técnica o algún artefacto de factura humana que pudo irrumpir en la escena).

El Caso de la Armada de Chile

El año pasado, el diario The Huffington Post se hizo voz de un registro infrarrojo captado el 11 de noviembre de 2014 por un helicóptero de la Armada de Chile que volaba sobre la costa del Litoral Central. En el video, que recorrió el mundo, un objeto volador no identificado parecía atravesar el cielo frente al helicóptero. En ese caso, las investigaciones y peritajes técnicos –que contaron con ayuda de expertos franceses en análisis de videos–confirmaron que, pese a que el objeto tenía ciertas similitudes con naves conocidas, esto no se podía comprobar.

Los informes chilenos establecieron que en ese momento no había naves comerciales volando el espacio aéreo donde fue captado el objeto y finalmente la investigación concluyó que se trataba de un OVNI, es decir, que efectivamente no coincidía con ningún objeto o fenómeno conocido e identificable, informa Inquisitr.

La organización sin fines de lucro, Mutual UFO Network (MUFON), cuenta con un descargo de responsabilidad cuando investiga o publica videos que atestiguan este tipo de avistamientos: “Por favor, recuerden que la mayoría de los avistamientos de OVNIs se pueden explicar como algo natural o hecho por el hombre“. El caso del registro de la Armada chilena, sin embargo, parece haber sido uno de los casos que no cumplen con esa premisa.

