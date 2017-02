Humberto Maturana por Ministerio de la Ciencia: “Permite reconocer y apoyar actividades creativas con una orientación social”

No es necesario decir que Humberto Maturana es una eminencia en el mundo de la biología. Sus diversos trabajos en este ámbito, como la teoría de la autopoiesis, le hicieron merecedor del Premio Nacional de Ciencias en 1994. Esta semana El Ciudadano tendrá en su versión impresa una entrevista extensa sobre el ser humano y su entorno. Aquí, en exclusivo para la web, y a un mes de que la Presidenta Michelle Bachelet firmara el proyecto de ley que crea el Ministerio de Ciencia y Tecnología, el biólogo reflexiona sobre este nuevo anuncio.

¿Qué le parece el Ministerio de la Ciencia?

Yo pienso que es una cosa positiva, en la medida en que nos demos cuenta que la ciencia es un instrumento también, y podemos orientar nuestra actividad científica en una dirección u otra sobre qué es lo que queremos en la convivencia. Pero es positivo porque permite reconocer y apoyar actividades creativas con una orientación social, no solamente por fama o por riquezas, sino que por generar espacios de convivencia.

¿La ciencia tiene responsabilidades?

El científico debe estar siempre listo a mirar cuáles son las consecuencias de lo que está haciendo, y escoger. Esa es su responsabilidad social.

Einstein y la bomba atómica es un buen ejemplo…

Einstein no quería la invención de la bomba. Un joven se acercó una vez y le dijo señor Einstein, con lo que usted dice respecto a la energía y la materia se puede hacer una bomba extraordinaria. Y Einstein le dijo no pienses tonteras, si no es para eso.

Nicolás Massai (@nmassai)