Extraño caso de mujer que se desmaya cada vez que tiene sexo y solo puede recurrir a una posición

La paciente de 28 años fue diagnosticada con Síndrome de Taquicardia Postural Ortostática (PoTS) en 2011, después de tener su primer bebé.

La rara condición implica que la frecuencia cardíaca en reposo de Laura es de 110 latidos por minuto, alrededor de 40 latidos por encima de una persona promedio.

Pero los desencadenantes, como la adrenalina y la excitación, pueden hacer que la frecuencia cardíaca de Laura llegue a 180 latidos por minuto, lo que la hace desmayarse.

La situación se ha vuelto tan compleja que Laura se desmaya prácticamente cada vez que tiene sexo con su marido Ben, de 28 años.

Según dijo: “Siempre que tengo relaciones sexuales, hay 50/50 de posibilidades de que me desmaye. La única manera para intentar evitarlo es teniendo sexo en la posición del misionero, pues yo puedo estar acostada sin agitarme demasiado”.

“La primera vez que ocurrió fue una sorpresa enorme para los dos. Ben se pone muy nervioso, cuando despierto está muy angustiado. Una vez que me desmayo no sé lo que está pasando, pero es muy traumático y preocupante para él. Por suerte no afecta nuestra relación”.

La rara condición de Laura hace que no sólo se desmaye teniendo sexo, otros desencadenantes pueden ser: no dormir lo suficiente (es madre de tres hijos), la temperatura, reírse, hacer ejercicio… básicamente cualquier cosa que haga que su ritmo cardiaco aumente, como por ejemplo ver una película de terror.

Voy a salir despacio de este post.