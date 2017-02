Correa y la segunda vuelta presidencial en Ecuador: “Los volveremos a derrotar el 2 de abril”

El presidente ecuatoriano Rafael Correa aseguró que en la segunda vuelta presidencial el candidato del gobernante movimiento Alianza PAIS (AP), Lenín Moreno, volverá a ganar y se consolidará como nuevo mandatario.

“Vamos a la segunda vuelta, y los volveremos a derrotar el 2 de abril”, resaltó Correa en conferencia de prensa.

Moreno superó a Guillermo Lasso del opositor CREO-SUMA, de acuerdo con los resultados oficiales definitivos, con un 39,35 por ciento frente al 28,10 por ciento que obtuvo el veterano político, con el 99,52 por ciento del escrutinio.

Correa agregó que “Sabemos los millones que tiene (Lasso), la ayuda de la prensa nacional e internacional (…) la decisión final está en manos del pueblo ecuatoriano. Si gana la derecha, esa es la democracia. Ojalá le vaya lo mejor posible, aunque lo que están proponiendo quebrarían al país en tres meses”, manifestó.

Finalmente, Correa señaló que “Sucedieron cosas bastante especiales, por decir lo menos. Nos quedamos a medio punto de ganar en una sola vuelta. Por eso toda la violencia que ustedes ven no es para discutir quién es el ganador es para ver si llegamos o no a la segunda vuelta, y no querían que se cuenten los votos”.

El Ciudadano