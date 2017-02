SQM: Ex contadora DC admite haber entregado facturas para campaña de Frei en 2009

Según informa El Mostrador, la defensa de Clara Bensan, ex contadora de la campaña del ex Presidente Eduardo Frei, llegó a un acuerdo para una salida alternativa a un juicio oral.

Bensan, que fue formalizada en septiembre de 2015 por presuntos delitos tributarios que habría cometido en octubre de 2009 y febrero 2010, declaró a fiscalía que “en febrero de 2010 Giorgio Martelli me pide que emita una factura para cubrir deudas generadas de la campaña, había 120 cheques firmados por Eduardo Frei protestados, ya que no había fondos para cubrirlos”.

Y agregó: “En el contexto de la elección presidencial de 2009, Giorgio Martelli me solicitó la emisión de algunas facturas para el financiamiento de la campaña presidencial de la Concertación, por lo que emití cinco facturas (tres para SQM, dos de ellas las emití por Agesin y la tercera por Los Andes, una factura para Inversiones Caburga y una para Newport, y una boleta de honorarios para Caburga). Todas estas facturas y boletas me las pidió Martelli en el contexto de la precampaña y poscampaña presidencial, para cubrir gastos de la campaña”.

Por su parte, la defensa de Bensan declaró que “ella, más que aceptar que cometió un delito tributario, está reconociendo los hechos, pero no un delito particular. Su intención nunca fue defraudar al Fisco, sino que obtener fondos para una campaña política, hechos en los cuales ella no tuvo ningún tipo de retribución impositiva”.

La audiencia para el procedimiento abreviado en contra de la contadora quedó para el viernes 24 de marzo en el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago.