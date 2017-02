¿Había esperanza?: Alberto Plaza le da ahora lecciones a las mujeres sobre “igualdad”

En un video subido a YouTube, el cantautor nacional Alberto Plaza decidió profundizar en lo expuesto en una carta enviada a El Mercurio, en donde calificó como “vulgar”, “groseras” y “ordinarias” las presentaciones de los comediantes Juan Pablo López y Daniela “Chiqui” Aguayo en el Festival de Viña del Mar.

El artista, radicado en Miami y que hace poco hizo noticia por dar a conocer que votaría por Donald Trump, reafirma sus dichos, insistiendo en que se ha usado un “lenguaje penitenciario”. Junto con ello, aseguró que un 90% de la gente que comenta a través de los portales de los medios de comunicación apoyaría sus dichos. Sin embargo, no opinó lo mismo de Twitter. “Es una plataforma que alberga más a gente frustrada, a los vulgares éstos”, apuntó.

En su video el cantante decidió igualmente responder a quienes lo han atacado. Por una parte, aseguró no ser “facho” ni de derecha, como se le ha tildado, y por otra, se refirió a las acusaciones de machismo que pesan sobre sus declaraciones. “Yo le quiero decir una cosa a las mujeres que defienden la postura de que tenemos que ser iguales hombres y mujeres, cosa que yo no comparto. La verdad es que si quieren ser iguales que los hombres -cosa que sería triste porque somos diferentes y ahí está la gracia, la belleza de la vida- parézcanse en las cosas buenas, no en las malas”, apuntó Plaza.

El músico continuó con su mensaje a las mujeres, añadiendo que “si dicen que los hombres somos groseros, traten de que no seamos groseros nosotros, no sean groseras ustedes; ese es el sentido que hay que darle a la igualdad: nivelemos para arriba, no nivelemos para abajo”.

El cantautor le “recordó”, además, a los canales de televisión chilenos que, en otros países, la transmisión del Festival es en otros horarios, como ocurre en Australia -ejemplificó-, donde se muestra en la mañana. “Tendremos que esconder a los niños”, sugirió.

Te invitamos a ver el registro completo del mensaje subido por Alberto Plaza a YouTube y a leer nuestra columna “Flaites” y “vulgares” en Viña: Chile en el pico de la hipocresía, publicada en la web de El Ciudadano a propósito de esta polémica generada en el Festival de Viña del Mar.