Estos son los 21 mejores videojuegos de pelea de todos los tiempos (+Videos)

La nueva generación parece haber olvidado el género de lucha, con prometedoras novedades como la de ‘Mortal Kombat X’ o ‘Guilty Gear Xrd -SIGN-‘ así que los fans de los golpes tendrán que ir a disfrutarlos a otro lado.

Para echar una mano a los que estén indecisos aquí va una lista con nuestros 21 juegos de lucha favoritos, para que le des una oportunidad a los que no hayas probado o que recuerdes con cariño los que disfrutastes.

Los mejores juegos de lucha

Antes de que algunos digan que no están de acuerdo, que quede claro que las listas siempre son algo muy personal y, por lo tanto los invito a escoger sus propios 10 favoritos en los comentarios de esta nota.

Tampoco le hemos puesto un orden aparte del alfabético, pero se ha intentado que las sagas no se repitan en exceso. Aclarado esto, vamos a la lista de los 21 mejores juegos de lucha.

BlazBlue: Continuum Shift

La lista no viene establecida por prioridades, sólo orden alfabético, así que empezamos con ‘BlazBlue: Continuum Shift’, una colección de personajes, modos, escenarios e historias que lo convierten en una de las mejores opciones para los novatos dentro de una saga que sigue creciendo a pasos agigantados.

Bloody Roar 3

Los recuerdos del primero pesan, pero puestos a quedarnos con una edición de esta abandonada saga, nos quedamos con ‘Bloody Roar 3’. Demostró una vez más que no hacen falta grandes combinaciones de botones para crear unas mecánicas ágiles y divertidas. Eso y convertirte en un tigre azul, que tampoco está nada mal.

Dead or Alive 4

Puede que Itagaki no esté en su mejor momento, pero no se le puede negar que dejó el pabellón bien alto con la última entrega de la saga que él mismo creó. Después hubieron más, claro, pero el amor de un padre es algo que se palpa a través del mando, y ‘DOA4’ es buena prueba de ello.

Eternal Champions

Turno para un clasicazo que los más jóvenes del lugar probablemente no conozcan. Reconozco que entre sus curiosos personajes y fatalities para todos los públicos hay un gran factor de nostalgia, pero meses a los mandos de esta exclusiva de Megadrive no son fácilmente olvidables.

Garou: Mark of the Wolves

Para muchos el último destello de la saga ‘Fatal Fury’, para el resto una seña más de lo que SNK puede llegar a hacer con mecánicas utilizadas hasta la saciedad simplemente introduciendo un par de jugosas novedades. Sin duda es uno de esos grandes imprescindibles del género que ya deberías haber probado.

Guilty Gear XX: The Midnight Carnival

Estamos muy pendientes del ‘Guilty Gear Xrd -SIGN-‘ que está en camino, así que una buena forma de ir entrenando nuestro ataque constante al oponente debería ser recuperando esta joya y consiguiendo, de una vez por todas, dominar su estilo a la perfección. Para los que jugamos con excesiva prudencia es una asignatura pendiente.

Injustice: Gods Among Us

Con su combate contra ‘Mortal Kombat’ el catálogo de personajes de DC dejó bien claro su potencial, uno que explota en ‘Injustice: Gods Among Us’ entregando un juego formidable en el que las luchas espectaculares son sólo la punta del iceberg de una experiencia completamente recomendable.

Killer Instinct

Cogimos el remake de ‘Killer Instinct’ con miedo y al final la sorpresa acabó siendo mayúscula. Siempre habrá quienes prefieran tirar del clásico, es lógico, pero que no sea restándole mérito al formidable retorno de una saga que llevábamos años esperando.

King of Fighters ’98

Otra franquicia en la que no se aceptan medias tintas, cada uno tiene su entrega preferida y el consenso sobre el mejor siempre es motivo de debate. Nosotros nos quedamos con esta, o mejor dicho, con el ‘Dream Match’ de Dreamcast. Si tenéis un mando compatible deberíais darle una oportunidad a la versión para móviles y tablets.

Marvel vs Capcom 2: New Age of Heroes

A mitad de camino de la lista se encuentra mi preferido, ‘Marvel vs Capcom 2’. La suma de horas que le dediqué en Dreamcast es incontable, y probablemente también sea uno de los juegos con los que más tardes he invertido delante de una consola. Lo mejor de dos mundos con un catálogo de personajes apabullante y una lista de combos aún más grande.

Mortal Kombat

Pocas sagas mantienen el listón igual de alto con el paso de los años y ‘Mortal Kombat’ es una de ellas. Con la novena entrega nos dejó a todos alucinados y entrenar con ella es la mejor opción de cara a prepararnos para la décima que está a la vuelta de la esquina.

Night Warriors: Darkstalkers Revenge

Lo lógico habría sido incluir ‘Darkstalkers Resurrection’ en su lugar, otro imprescindible que tenéis a una generación de distancia, pero Saturn también se merecía un pequeño homenaje en la lista y qué mejor que esta versión de Morrigan para hacerlo. Una lástima que la saga no esté tan en forma como el resto de ideas de Capcom.

Skullgirls

Qué difícil es hacerse un hueco entre los mejores de un género que cuenta con una cantidad alucinante de grandes juegos. Precisamente por eso el carisma de estos personajes y su estilo de lucha se merecen algo de atención, por haber conseguido que nos olvidásemos de las joyas consagradas.

Soul Calibur II

Otro objeto de debate respecto a si escogemos este o el otro viene de la mano de ‘Soul Calibur’. Como nunca vamos a ponernos de acuerdo yo me quedo con el segundo, que se encargaba de pulir lo visto en Arcade y Dreamcast para convertirlo en algo aún más perfecto.

Street Fighter X Tekken

No negaré que la mezcla parecía rara, pero menuda gozada de crossover que acabamos disfrutando los que siempre fuimos más de Ryu que de Kazuya. Seguimos esperando la otra cara de la moneda, que parece olvidada pero sigue en desarrollo, así que esperemos que no se retrase mucho más y nos demuestre si realmente el camino es igual de válido en la otra dirección.

Super Smash Bros.

Si en 3DS ha sido todo un espectáculo no puedo imaginar lo que nos espera en la versión de Wii U. Siguen saliendo a la luz novedades que nos hacen desearlo cada vez más, pero por suerte poder dictar nuestro veredicto sólo es cuestión de tiempo. Otro de los imprescindibles de la lista a nivel personal.

Super Street Fighter II Turbo HD Remix

Sólo hay hueco para una saga que repita en la lista e indudablemente es la de Capcom. Con esta edición recuperaba la mejor entrega de la saga y la pintaba de nuevo para que los más jóvenes no se asustasen con los píxeles. Fue una propuesta espectacular que se encargó de prepararnos para lo que estaba por llegar.

Ultra Street Fighter IV

Otra vez Capcom y otra vez ‘Street Fighter’ con la que, parece, será la versión definitiva de la cuarta entrega. Con los nipones nunca se sabe, claro, pero aquí tienes contenido para aguantar hasta que alguien decida dejar de ordeñar la vaca y se ponga manos a la obra con la quinta.

Tatsunoko vs. Capcom: Ultimate All-Stars

Pensábamos que nunca podríamos echarle el guante y nos íbamos atener que conformar con tirar de emulación o máquinas japonesas, pero dos años después de su lanzamiento en Japón esta mezcla de personajes de animación y luchadores de Capcom. Comando G nos pilló a muchos siendo meros proyectos, pero eso no impidió que lo cogiésemos con todas las ganas del mundo.

Tekken 6

Reconozco que me quedé estancado en la tercera entrega, probablemente mi favorita de todas las que he ido probando con el tiempo, pero mi retorno a lo grande con El Puño de Hierro fue con la que recibimos en 2009. Un juego enorme y casi inabarcable en el que el número de luchadores no cede tiempo a que lo abandones.

Virtua Fighter 5: Final Showdown

Cerramos con ‘Virtua Fighter 5: Final Showdown’ principalmente por dos cosas. Primero por su precio, que era irrisorio para todo lo que ofrecía, y segundo por perfeccionar un estilo en el que las partidas de un jugador pueden llegar a ser tan desafiantes como las de su modo online.

