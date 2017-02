Copano se echa al bolsillo a la Quinta y advierte: “Nada va a cambiar si no creamos un ‘frente amplio'”

Un enorme tapaboca. En eso se transformó la frenética rutina de Fabrizio Copano (27) que, durante la jornada, enfrentó intentos de funa a través de redes sociales, como una forma de continuar con la caza de brujas que se ha levantado en contra de los comediantes que desde 2016 han subido al escenario de la Quinta Vergara.

En alrededor de 40 minutos, el exponente del stand up nacional se echó al bolsillo al público viñamarino con una presentación dinámica, como acostumbra a hacer Copano. Una en donde va saltando y mezclando fluidamente situaciones cotidianas con temas de carácter político, siendo celebrado y aplaudido unánimemente, llevándose finalmente las gaviotas de plata y de oro.

Con una seguridad apabullante, Copano se refirió, por ejemplo, a los abusos de los sacerdotes. “Tengo 27 años. Karadima todavía me encuentra rico”, disparó, y añadió: “Fui a un colegio de curas y nunca me tocaron. Habían tocado a todos mis compañeros y a mí no. Le dije a mi papá y se enojó: ¡Yo estoy pagando para que toquen a mi hijo!”, ironizó.

El comediante, que decidió trasladar su carrera a Estados Unidos, abordó también la problemática educacional. “Yo quiero que los niños pobres y los ricos vayan juntos al colegio. Un colegio único para todos”, apuntó, tras lo cual señaló que con ello se evitaría que personas de un estrato abusen y engañen, haciendo alusión a casos como Penta y SQM.

La televisión tampoco se salvó de la afilada lengua de Copano, quien decidió resumir en el canal organizador del evento sus críticas. “Es muy cuma Chilevisión”, se burló , agregando: “Yo necesitaba trabajar sin tener cuarto medio, así es que decidí meterme a la televisión”.

Luego de esto, se metió en el lugar que quienes conocen al comediante esperaban y que se había extrañado en algunas de las rutinas de este año. Jugando con la pregunta de si todos los hombres son iguales, aprovechó para disparar: “Lagos y Piñera, por ejemplo, son lo mismo. En ese caso sí, son la misma webá”.

Una idea que repetiría más avanzada la rutina cuando advirtió: “Tengamos mucho cuidado en estas elecciones porque le están cambiando el nombre pero es la misma mierda”. Dicho eso, hizo participar al público con la clásica dinámica de completar la frase y el cierre de “son la misma mierda”. Ahí, entre otros ejemplos, mencionó a la Concertación y a la Nueva Mayoría, y a la Alianza por Chile y Chile Vamos.

Uno de los chistes con los que más acusó recibo el público fue aquel en donde -en medio de un juego sobre los amoríos de los chilenos con la política- Copano apuntó: “Estábamos súper enamorados de Bachelet; si hasta tuvimos un remember po’ hueón”.

En ese mismo espíritu -y aderezando su rutina con una cuota de seriedad- el comediante se dio el gusto de convocar a la gente para hacer frente a distintos abusos de los que son víctimas. “No paguemos más los estacionamientos”, azuzó. “Es hora que nos enojemos de verdad”, desafió, cuestionando el que este tipo de críticas surjan solamente cuando artistas como él ocupan escenarios como el del Festival para evidenciar estas problemáticas. “Nada va a cambiar si no creamos un ‘frente amplio’ entre nosotros”, advirtió.

En esa misma lógica fue que Copano decidió pronunciarse sobre uno de los derechos más demandados por la ciudadanía en Chile, pero que aún no consigue traducirse en ley. “Estoy a favor del aborto. Las mujeres tienen que decidir sobre sus cuerpos y no un grupo de hombres congresistas”, señaló. Luego de eso, aprovechó el impulso para criticar al sector que más se ha opuesto a este avance. “Es fea la palabra aborto, podríamos cambiarla por alguna que le guste a la derecha, como reducción de personal, por ejemplo”, finalizó el comediante.

Daniel Labbé Yáñez